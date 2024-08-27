https://ria.ru/20240827/pamyatniki-1968843020.html

Медведев рассказал о программе по установке памятников бойцам СВО

Медведев рассказал о программе по установке памятников бойцам СВО - РИА Новости, 27.08.2024

Медведев рассказал о программе по установке памятников бойцам СВО

Программу по установке памятников бойцам специальной военной операции нужно будет создать и на региональном уровне, с привязкой к конкретной местности, заявил... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T20:14

2024-08-27T20:14

2024-08-27T20:17

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

единая россия

безопасность

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Программу по установке памятников бойцам специальной военной операции нужно будет создать и на региональном уровне, с привязкой к конкретной местности, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками спецоперации — кандидатами от ЕР на выборах. "Действительно, памятники должны быть, и программа на самом деле такая есть. Другое дело, что она опять же должна быть привязана к конкретной местности. Вот там, где вы будете работать, допустим, соответственно, подобную программу нужно будет создать в региональном аспекте", — сказал Медведев. Он отметил, что задача властей увековечить память героев СВО, и работа должна быть серьезной.

https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968840262.html

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2024

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дмитрий медведев, единая россия, безопасность