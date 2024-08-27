https://ria.ru/20240827/pamyatniki-1968843020.html
Медведев рассказал о программе по установке памятников бойцам СВО
Медведев рассказал о программе по установке памятников бойцам СВО - РИА Новости, 27.08.2024
Медведев рассказал о программе по установке памятников бойцам СВО
Программу по установке памятников бойцам специальной военной операции нужно будет создать и на региональном уровне, с привязкой к конкретной местности, заявил... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:14
2024-08-27T20:14
2024-08-27T20:17
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
единая россия
безопасность
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Программу по установке памятников бойцам специальной военной операции нужно будет создать и на региональном уровне, с привязкой к конкретной местности, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками спецоперации — кандидатами от ЕР на выборах. "Действительно, памятники должны быть, и программа на самом деле такая есть. Другое дело, что она опять же должна быть привязана к конкретной местности. Вот там, где вы будете работать, допустим, соответственно, подобную программу нужно будет создать в региональном аспекте", — сказал Медведев. Он отметил, что задача властей увековечить память героев СВО, и работа должна быть серьезной.
https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968840262.html
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дмитрий медведев, единая россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Безопасность
Медведев рассказал о программе по установке памятников бойцам СВО
Медведев: памятники бойцам СВО нужно устанавливать с привязкой к местности
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Программу по установке памятников бойцам специальной военной операции нужно будет создать и на региональном уровне, с привязкой к конкретной местности, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками спецоперации — кандидатами от ЕР на выборах.
"Действительно, памятники должны быть, и программа на самом деле такая есть. Другое дело, что она опять же должна быть привязана к конкретной местности. Вот там, где вы будете работать, допустим, соответственно, подобную программу нужно будет создать в региональном аспекте", — сказал Медведев.
Он отметил, что задача властей увековечить память героев СВО, и работа должна быть серьезной.