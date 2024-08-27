https://ria.ru/20240827/pakistan-1968636945.html

В ходе столкновений с боевиками в Пакистане погибли 14 силовиков

В ходе столкновений с боевиками в Пакистане погибли 14 силовиков - РИА Новости, 27.08.2024

В ходе столкновений с боевиками в Пакистане погибли 14 силовиков

Четырнадцать силовиков, среди которых десять служащих сил безопасности и четыре сотрудника правоохранительных органов, погибли в ходе операции по устранению... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T01:07

2024-08-27T01:07

2024-08-27T01:07

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Четырнадцать силовиков, среди которых десять служащих сил безопасности и четыре сотрудника правоохранительных органов, погибли в ходе операции по устранению вооруженных боевиков в Пакистане в ответ на нападения на мирных жителей и полицейские участки в провинции Белуджистан, сообщает армия страны в своем пресс-релизе. Ранее представитель правительства Белуджистана Шахед Рэнд сообщил РИА Новости, что с вечера воскресенья в результате четырех вооруженных нападений в провинции погибли 38 мирных жителей. "В ходе проведения операций 14 храбрых сыновей земли, в том числе десять служащих сил безопасности и четыре сотрудника правоохранительных органов, достойно сражаясь, принесли высшую жертву", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте управления по связям с общественностью ВС Пакистана. Сообщается также, что в результате операций был ликвидирован 21 боевик. Ранее государственный радиоканал Radio Pakistan сообщил о ликвидации 12 боевиков в результате продолжающейся спецоперации сил безопасности страны. Ранее местные СМИ и власти Белуджистана сообщали о нападениях боевиков на полицейские участки в нескольких городах провинции, а также о взрывах в ряде населенных пунктов. Позже ответственность за нападения на себя взяла запрещённая в Пакистане "Освободительная армия Белуджистана". По данным Пакистанского института исследований конфликтов и безопасности, в 2023 году в Белуджистане произошло не менее 170 нападений боевиков, в результате которых погиб 151 мирный житель и 114 сотрудников сил безопасности.

https://ria.ru/20240715/pakistan-1959741336.html

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пакистан, белуджистан, в мире