https://ria.ru/20240827/otravlenie-1968673611.html

В Подмосковье четверо детей отравились после посещения бассейна

В Подмосковье четверо детей отравились после посещения бассейна - РИА Новости, 27.08.2024

В Подмосковье четверо детей отравились после посещения бассейна

Четыре ребенка отравились после посещения бассейна в подмосковном Егорьевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Подмосковью. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:04

2024-08-27T10:04

2024-08-27T12:41

происшествия

московская область (подмосковье)

егорьевск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Четыре ребенка отравились после посещения бассейна в подмосковном Егорьевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Подмосковью."Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей", — сказали в ведомстве.По данным следствия, 24 августа четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет с родителями плавали в бассейне спортивно-развлекательного центра. В какой-то момент они почувствовали недомогание, после чего детей госпитализировали. В больнице им диагностировали "токсическое действие газов, дымов и паров". Сейчас пострадавшие уже дома, их жизни ничего не угрожает.Лабораторные испытания показали, что вода в бассейне не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух в помещении — по содержанию озона.Как рассказали РИА Новости в региональном минздраве, всего пострадали шесть человек.

https://ria.ru/20240621/khlor-1954556700.html

https://ria.ru/20240526/otravlenie-1948443387.html

московская область (подмосковье)

егорьевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), егорьевск, следственный комитет россии (ск рф)