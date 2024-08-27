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Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 27.08.2024
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Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону
Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 27.08.2024
Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили все столичные образовательные учреждения к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:06
2024-08-27T09:06
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москва
петр бирюков
жкх
отопление
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили все столичные образовательные учреждения к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Завершены работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение зданий системы образования, мероприятия прошли в соответствии с утвержденным графиком. В настоящее время к отопительному сезону полностью готовы более 4,5 тысяч школ, детских садов и других учреждений", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду объектов образования находится на особом контроле, так как со стартом отопительного сезона в эти организации тепло подается в первую очередь. "В общей сложности к новому отопительному сезону в столице подготовили более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все работы завершены в установленный срок - до 25 августа. Проведены в полном объеме гидравлические испытания тепловых сетей, которые позволили выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 12 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений.
https://ria.ru/20240826/moskva-1968508433.html
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москва, петр бирюков, жкх, отопление
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ, Отопление

Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЖители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Жители Москвы держат руки над батареей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили все столичные образовательные учреждения к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершены работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение зданий системы образования, мероприятия прошли в соответствии с утвержденным графиком. В настоящее время к отопительному сезону полностью готовы более 4,5 тысяч школ, детских садов и других учреждений", - рассказал Бирюков.
Регуляция тепла в батарее - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Температурные испытания теплосетей начались в Москве
Вчера, 13:54
Заместитель мэра подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду объектов образования находится на особом контроле, так как со стартом отопительного сезона в эти организации тепло подается в первую очередь.
"В общей сложности к новому отопительному сезону в столице подготовили более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все работы завершены в установленный срок - до 25 августа. Проведены в полном объеме гидравлические испытания тепловых сетей, которые позволили выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 12 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений.
Гидравлические испытания тепловых сетей - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖКХОтопление
 
 
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