https://ria.ru/20240827/otoplenie-1968658931.html

Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону

Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 27.08.2024

Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили все столичные образовательные учреждения к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:06

2024-08-27T09:06

2024-08-27T09:06

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москва

петр бирюков

жкх

отопление

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили все столичные образовательные учреждения к новому отопительному сезону, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Завершены работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение зданий системы образования, мероприятия прошли в соответствии с утвержденным графиком. В настоящее время к отопительному сезону полностью готовы более 4,5 тысяч школ, детских садов и других учреждений", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду объектов образования находится на особом контроле, так как со стартом отопительного сезона в эти организации тепло подается в первую очередь. "В общей сложности к новому отопительному сезону в столице подготовили более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все работы завершены в установленный срок - до 25 августа. Проведены в полном объеме гидравлические испытания тепловых сетей, которые позволили выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 12 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений.

https://ria.ru/20240826/moskva-1968508433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, жкх, отопление