https://ria.ru/20240827/orenburzhe-1968683360.html
Губернатор Паслер передал 91 легковую машину медучреждениям Оренбуржья
Губернатор Паслер передал 91 легковую машину медучреждениям Оренбуржья - РИА Новости, 27.08.2024
Губернатор Паслер передал 91 легковую машину медучреждениям Оренбуржья
Оренбургские медицинские учреждения во вторник получили 91 легковую новую машину, всего с начала года их автопарк пополнился 104 автомобилями, сообщил... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:02
2024-08-27T11:02
2024-08-27T11:02
оренбургская область
денис паслер
медучреждения
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Оренбургские медицинские учреждения во вторник получили 91 легковую новую машину, всего с начала года их автопарк пополнился 104 автомобилями, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Первичная медицинская помощь – всегда самая востребованная. И по ней, безусловно, оренбуржцы чаще всего и оценивают всю систему здравоохранения. Комплексно мы приводим в порядок наши медучреждения: ремонтируем здания, закупаем новое оборудование, обновляем транспорт. Всего за последние пять лет благодаря нацпроекту "Здравоохранение" мы отремонтировали больше половины всех учреждений, которым требовался ремонт", - написал в своем телеграм-канале Паслер. По его словам, транспорт является значимой составляющей. С 2021 года автопарк уже обновился на 327 машин. В следующем году планируется поставить еще порядка 96 машин. "Нам важно создать условия для качественной, доступной медицинской помощи всем оренбуржцам. 40% населения в регионе проживает в сельских территориях. Машины сегодня поступят в 34 больницы, в том числе межрайонные. Для выездов в села транспорт медработникам необходим. Убежден, новые автомобили будут востребованы во всех территориях, а мы продолжим работу в этом направлении", - подчеркнул Паслер.
https://ria.ru/20240826/goroda-1968616213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис паслер, медучреждения
Оренбургская область, Денис Паслер, Медучреждения
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Оренбургские медицинские учреждения во вторник получили 91 легковую новую машину, всего с начала года их автопарк пополнился 104 автомобилями, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Первичная медицинская помощь – всегда самая востребованная. И по ней, безусловно, оренбуржцы чаще всего и оценивают всю систему здравоохранения. Комплексно мы приводим в порядок наши медучреждения: ремонтируем здания, закупаем новое оборудование, обновляем транспорт. Всего за последние пять лет благодаря нацпроекту "Здравоохранение" мы отремонтировали больше половины всех учреждений, которым требовался ремонт", - написал в своем телеграм-канале Паслер.
По его словам, транспорт является значимой составляющей. С 2021 года автопарк уже обновился на 327 машин. В следующем году планируется поставить еще порядка 96 машин.
"Нам важно создать условия для качественной, доступной медицинской помощи всем оренбуржцам. 40% населения в регионе проживает в сельских территориях. Машины сегодня поступят в 34 больницы, в том числе межрайонные. Для выездов в села транспорт медработникам необходим. Убежден, новые автомобили будут востребованы во всех территориях, а мы продолжим работу в этом направлении", - подчеркнул Паслер
.