https://ria.ru/20240827/opasnost-1968863788.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.08.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отмена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T23:47

2024-08-27T23:47

2024-08-27T23:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отмена в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории Белгородской области в 23.06, она продлилась 26 минут. "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия