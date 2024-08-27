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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 27.08.2024 (обновлено: 16:42 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/opasnost-1968794643.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил в своем Telegram-канале о ракетной опасности в регионе, это седьмое подобное сообщение во... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:41
2024-08-27T16:42
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил в своем Telegram-канале о ракетной опасности в регионе, это седьмое подобное сообщение во вторник. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность

Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил о ракетной опасности в регионе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие на улице Ленина в Курске
Железобетонное укрытие на улице Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Железобетонное укрытие на улице Ленина в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил в своем Telegram-канале о ракетной опасности в регионе, это седьмое подобное сообщение во вторник.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)РоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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