https://ria.ru/20240827/opasnost-1968689082.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T11:10

2024-08-27T11:10

2024-08-27T11:10

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)