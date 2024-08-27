https://ria.ru/20240827/oklady-1968676479.html

Врио губернатора Хабаровского края распорядился поднять оклады бюджетникам

Врио губернатора Хабаровского края распорядился поднять оклады бюджетникам - РИА Новости, 27.08.2024

Врио губернатора Хабаровского края распорядился поднять оклады бюджетникам

Поднять с октября дополнительно оклады работникам бюджетной сферы Хабаровского края распорядился временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:17

2024-08-27T10:17

2024-08-27T10:17

хабаровский край

дмитрий демешин

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ХАБАРОВСК, 27 авг - РИА Новости. Поднять с октября дополнительно оклады работникам бюджетной сферы Хабаровского края распорядился временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Демешин. "Я принял решение дополнительно повысить оклады работникам краевой бюджетной сферы на 6% с октября. Это будет справедливо по отношению к тем людям, у которых заработная плата не привязана к МРОТ и к категориям "майских" указов президента", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в соответствии с "майскими" указами президента предусмотрены в казне региона деньги на повышение зарплаты с учётом среднего дохода по экономике (до 64 490 рублей) для учителей, воспитателей, врачей, работников культуры, соцработников и тренеров спортшкол. Повышение по ним с начала года составило 16,6%. "Однако для некоторых категорий бюджетников индексация фонда оплаты труда с начала года составила лишь 10%. Я сейчас на постоянной основе сталкиваюсь с этой потребностью, когда люди обращаются. Мы посчитали доходы. И по остальным, не попадающим под действие указа и не получающим МРОТ категориям работникам бюджетной сферы, помимо этих 10%, с 1 октября 2024 года увеличим оклады на 6%", - разъяснил Демешин. По словам руководителя региона, это затронет 31 тысячу человек. Среди тех, кого коснётся повышение, пожарные, сотрудники центров занятости, ветеринары, водители, административный персонал краевых учреждений и другие категории.

https://ria.ru/20240729/ostanovki-1962718214.html

https://ria.ru/20240627/demeshin-1955886368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий демешин