https://ria.ru/20240827/obstrely-1968686256.html

ВСУ около ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки

ВСУ около ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 27.08.2024

ВСУ около ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Около 100 раз украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области, 11 мирных жителей... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:59

2024-08-27T10:59

2024-08-27T10:59

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Около 100 раз украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области, 11 мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 26 августа украинские войска обстреляли 27 населенных пунктов во всех семи приграничных районах области. Было выпущено 74 снаряда и зафиксированы атаки с использованием 23 беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в 13 многоквартирных домах, 18 частных домовладениях, двух объектах связи, соцобъекте, 5 коммерческих объектах, 15 транспортных средствах, а также на сельхозпредприятии. Наибольшие повреждения были в Шебекинском округе. "В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Беловское, Драгунское и Отрадное совершены атаки с помощью 4 беспилотников… В Борисовском районе в селе Берёзовка дрон сдетонировал возле частного домовладения… В Валуйском городском округе по сёлам Долгое, Казинка и Новопетровка, а также хутору Леоновка были произведены атаки с помощью 4 беспилотников… В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 20 снарядов", - написал губернатор. Он добавил, что в Грайворонском городском округе по 6 населенным пунктам выпущено 17 боеприпасов и произведены атаки с помощью 4 беспилотников. В результате детонации дрона ВСУ были ранены 3 женщины. В Краснояружском районе по четырем селам выпущен 21 снаряд и 3 беспилотника. За медицинской помощью обратились мужчина и женщина, пострадавшие вследствие атаки беспилотника в селе Репяховка. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Ржевка, Нежеголь, Первое Цепляево и Середа выпущено 16 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и 7 беспилотников. В результате обстрелов города Шебекино ранены 6 мирных жителей, двое из них самостоятельно обратились за медицинской помощью после утреннего обстрела. Из 6 пострадавших пятерым оказана амбулаторная помощь, а один госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240827/belgorodskaya-1968655997.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины