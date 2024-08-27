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ВСУ около ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/obstrely-1968686256.html
ВСУ около ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки
ВСУ около ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 27.08.2024
ВСУ около ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки
Около 100 раз украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области, 11 мирных жителей... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:59
2024-08-27T10:59
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Около 100 раз украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области, 11 мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 26 августа украинские войска обстреляли 27 населенных пунктов во всех семи приграничных районах области. Было выпущено 74 снаряда и зафиксированы атаки с использованием 23 беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в 13 многоквартирных домах, 18 частных домовладениях, двух объектах связи, соцобъекте, 5 коммерческих объектах, 15 транспортных средствах, а также на сельхозпредприятии. Наибольшие повреждения были в Шебекинском округе. "В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Беловское, Драгунское и Отрадное совершены атаки с помощью 4 беспилотников… В Борисовском районе в селе Берёзовка дрон сдетонировал возле частного домовладения… В Валуйском городском округе по сёлам Долгое, Казинка и Новопетровка, а также хутору Леоновка были произведены атаки с помощью 4 беспилотников… В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 20 снарядов", - написал губернатор. Он добавил, что в Грайворонском городском округе по 6 населенным пунктам выпущено 17 боеприпасов и произведены атаки с помощью 4 беспилотников. В результате детонации дрона ВСУ были ранены 3 женщины. В Краснояружском районе по четырем селам выпущен 21 снаряд и 3 беспилотника. За медицинской помощью обратились мужчина и женщина, пострадавшие вследствие атаки беспилотника в селе Репяховка. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Ржевка, Нежеголь, Первое Цепляево и Середа выпущено 16 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и 7 беспилотников. В результате обстрелов города Шебекино ранены 6 мирных жителей, двое из них самостоятельно обратились за медицинской помощью после утреннего обстрела. Из 6 пострадавших пятерым оказана амбулаторная помощь, а один госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240827/belgorodskaya-1968655997.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ около ста раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 74 снаряда и 23 БПЛА за сутки

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела в белгородском селе
Последствия обстрела в белгородском селе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела в белгородском селе. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Около 100 раз украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области, 11 мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 26 августа украинские войска обстреляли 27 населенных пунктов во всех семи приграничных районах области. Было выпущено 74 снаряда и зафиксированы атаки с использованием 23 беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в 13 многоквартирных домах, 18 частных домовладениях, двух объектах связи, соцобъекте, 5 коммерческих объектах, 15 транспортных средствах, а также на сельхозпредприятии. Наибольшие повреждения были в Шебекинском округе.
Последствия атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В Белгородской области хотят ограничить въезд в несколько сел
08:32
Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Беловское, Драгунское и Отрадное совершены атаки с помощью 4 беспилотников… В Борисовском районе в селе Берёзовка дрон сдетонировал возле частного домовладения… В Валуйском городском округе по сёлам Долгое, Казинка и Новопетровка, а также хутору Леоновка были произведены атаки с помощью 4 беспилотников… В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 20 снарядов", - написал губернатор.
Он добавил, что в Грайворонском городском округе по 6 населенным пунктам выпущено 17 боеприпасов и произведены атаки с помощью 4 беспилотников. В результате детонации дрона ВСУ были ранены 3 женщины. В Краснояружском районе по четырем селам выпущен 21 снаряд и 3 беспилотника. За медицинской помощью обратились мужчина и женщина, пострадавшие вследствие атаки беспилотника в селе Репяховка.
«
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Ржевка, Нежеголь, Первое Цепляево и Середа выпущено 16 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и 7 беспилотников. В результате обстрелов города Шебекино ранены 6 мирных жителей, двое из них самостоятельно обратились за медицинской помощью после утреннего обстрела. Из 6 пострадавших пятерым оказана амбулаторная помощь, а один госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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