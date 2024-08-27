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Украинский БПЛА атаковал авто в Запорожской области, погиб ребенок - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 27.08.2024 (обновлено: 14:42 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/obstrela-1968749604.html
Украинский БПЛА атаковал авто в Запорожской области, погиб ребенок
Украинский БПЛА атаковал авто в Запорожской области, погиб ребенок - РИА Новости, 27.08.2024
Украинский БПЛА атаковал авто в Запорожской области, погиб ребенок
Ребенок погиб, еще четыре члена той же семьи пострадали при атаке БПЛА по гражданскому автомобилю на подъезде к городу Пологи Запорожской области, сообщил в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:38
2024-08-27T14:42
происшествия
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Ребенок погиб, еще четыре члена той же семьи пострадали при атаке БПЛА по гражданскому автомобилю на подъезде к городу Пологи Запорожской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий."На подъезде к городу Пологи вражеский БПЛА атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья из пяти человек. Все пассажиры и водитель получили ранения разной степени тяжести, в том числе два несовершеннолетних ребенка. К сожалению, один ребенок погиб", - написал он.Балицкий подчеркнул, что пострадавшие находятся в больнице, им оказывается вся возможная помощь. Он также выразил соболезнования семье, потерявшей ребенка."Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму. К сожалению, для них это война, где они не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
запорожская область
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происшествия, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий
Украинский БПЛА атаковал авто в Запорожской области, погиб ребенок

Балицкий: БПЛА атаковал авто в Пологах, погиб ребенок, четверо пострадали

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия удара БПЛА по автомобилю у города Пологи Запорожской области
Последствия удара БПЛА по автомобилю у города Пологи Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия удара БПЛА по автомобилю у города Пологи Запорожской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Ребенок погиб, еще четыре члена той же семьи пострадали при атаке БПЛА по гражданскому автомобилю на подъезде к городу Пологи Запорожской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.
"На подъезде к городу Пологи вражеский БПЛА атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья из пяти человек. Все пассажиры и водитель получили ранения разной степени тяжести, в том числе два несовершеннолетних ребенка. К сожалению, один ребенок погиб", - написал он.
© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия удара БПЛА по автомобилю у города Пологи Запорожской области
Последствия удара БПЛА по автомобилю у города Пологи Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия удара БПЛА по автомобилю у города Пологи Запорожской области
Балицкий подчеркнул, что пострадавшие находятся в больнице, им оказывается вся возможная помощь. Он также выразил соболезнования семье, потерявшей ребенка.
"Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму. К сожалению, для них это война, где они не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей", - добавил глава региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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