https://ria.ru/20240827/obrazovanie-1968751761.html

Новые образовательные проекты реализуют в липецких вузах до 2029 года

Новые образовательные проекты реализуют в липецких вузах до 2029 года - РИА Новости, 27.08.2024

Новые образовательные проекты реализуют в липецких вузах до 2029 года

В ближайшие пять лет в сфере высшего образования Липецкой области будет запущено несколько глобальных проектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов по... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:45

2024-08-27T14:45

2024-08-27T14:45

липецкая область

игорь артамонов

валерий фальков

образование

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ЛИПЕЦК, 27 авг – РИА Новости. В ближайшие пять лет в сфере высшего образования Липецкой области будет запущено несколько глобальных проектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов по результатам встречи с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. По мнению липецкого губернатора, реализация этих проектов в вузах Липецкой области повлияет на решение кадровых проблем в региональном здравоохранении, энергетике, сельском хозяйстве. "На ближайшие пять лет у нас большие планы. Прежде всего, это открытие своего медицинского вуза. В следующем году хотим сделать первый набор студентов", – поделился Артамонов. Он отметил, что власти региона заинтересованы в создании на базе региональных вузов передовых инженерных лабораторий. Как, например, кластер по подготовке энергетиков, который начнет работу с сентября этого года на базе Липецкого государственного технического университета в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Кадры там будут готовить по инновационным программам в лабораториях, оборудованных современной техникой. В Елецком государственном университете, также в рамках федерального проекта, в следующем году откроется сельскохозяйственный кластер. По словам Артамонова, помимо теоретической подготовки, власти Липецкой области усилят работу по созданию современной материально-технической базы в липецких вузах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, валерий фальков, образование