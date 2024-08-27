https://ria.ru/20240827/obrazovanie-1968751761.html
Новые образовательные проекты реализуют в липецких вузах до 2029 года
Новые образовательные проекты реализуют в липецких вузах до 2029 года - РИА Новости, 27.08.2024
Новые образовательные проекты реализуют в липецких вузах до 2029 года
В ближайшие пять лет в сфере высшего образования Липецкой области будет запущено несколько глобальных проектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов по... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:45
2024-08-27T14:45
2024-08-27T14:45
липецкая область
игорь артамонов
валерий фальков
образование
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ЛИПЕЦК, 27 авг – РИА Новости. В ближайшие пять лет в сфере высшего образования Липецкой области будет запущено несколько глобальных проектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов по результатам встречи с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. По мнению липецкого губернатора, реализация этих проектов в вузах Липецкой области повлияет на решение кадровых проблем в региональном здравоохранении, энергетике, сельском хозяйстве. "На ближайшие пять лет у нас большие планы. Прежде всего, это открытие своего медицинского вуза. В следующем году хотим сделать первый набор студентов", – поделился Артамонов. Он отметил, что власти региона заинтересованы в создании на базе региональных вузов передовых инженерных лабораторий. Как, например, кластер по подготовке энергетиков, который начнет работу с сентября этого года на базе Липецкого государственного технического университета в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Кадры там будут готовить по инновационным программам в лабораториях, оборудованных современной техникой. В Елецком государственном университете, также в рамках федерального проекта, в следующем году откроется сельскохозяйственный кластер. По словам Артамонова, помимо теоретической подготовки, власти Липецкой области усилят работу по созданию современной материально-технической базы в липецких вузах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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игорь артамонов, валерий фальков, образование
Липецкая область, Игорь Артамонов, Валерий Фальков, Образование
ЛИПЕЦК, 27 авг – РИА Новости. В ближайшие пять лет в сфере высшего образования Липецкой области будет запущено несколько глобальных проектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов по результатам встречи с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.
По мнению липецкого губернатора, реализация этих проектов в вузах Липецкой области повлияет на решение кадровых проблем в региональном здравоохранении, энергетике, сельском хозяйстве.
"На ближайшие пять лет у нас большие планы. Прежде всего, это открытие своего медицинского вуза. В следующем году хотим сделать первый набор студентов", – поделился Артамонов.
Он отметил, что власти региона заинтересованы в создании на базе региональных вузов передовых инженерных лабораторий. Как, например, кластер по подготовке энергетиков, который начнет работу с сентября этого года на базе Липецкого государственного технического университета в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Кадры там будут готовить по инновационным программам в лабораториях, оборудованных современной техникой.
В Елецком государственном университете, также в рамках федерального проекта, в следующем году откроется сельскохозяйственный кластер.
По словам Артамонова
, помимо теоретической подготовки, власти Липецкой области усилят работу по созданию современной материально-технической базы в липецких вузах.