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Кубань направила 300 млн рублей на оборудование для детских медучреждений - РИА Новости, 27.08.2024
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Краснодарский край
 
21:22 27.08.2024 (обновлено: 21:23 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/oborudovanie-1968852271.html
Кубань направила 300 млн рублей на оборудование для детских медучреждений
Кубань направила 300 млн рублей на оборудование для детских медучреждений - РИА Новости, 27.08.2024
Кубань направила 300 млн рублей на оборудование для детских медучреждений
Власти Краснодарского края направили 300 миллионов рублей на покупку оборудования для детских медицинских учреждений, сообщила вице-губернатор региона Анна... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:22
2024-08-27T21:23
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили 300 миллионов рублей на покупку оборудования для детских медицинских учреждений, сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова. "Краснодарский край направил 300 миллионов рублей на покупку оборудования для детских медицинских учреждений. В рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения" в роддома и больницы закупят 84 единицы медоборудования", - написала Минькова в Telegram-канале. Она уточнила, что закуплены будут аппараты ИВЛ для новорожденных и УЗИ экспертного класса, инкубаторы для выхаживания новорожденных детей, видеолапарогистероскопические стойки и другое оборудование. Они поступят в родильные дома Краснодара и Сочи, а также больницы Новороссийска, Ейска и Кропоткина. Кроме того, благодаря опережающим мероприятиям региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в больницы и поликлиники региона в этом году закупят более 1,5 тысячи единиц новой медицинской техники, добавила вице-губернатор.
https://ria.ru/20240827/les-1968850692.html
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краснодарский край, краснодар
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар

Кубань направила 300 млн рублей на оборудование для детских медучреждений

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили 300 миллионов рублей на покупку оборудования для детских медицинских учреждений, сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.
"Краснодарский край направил 300 миллионов рублей на покупку оборудования для детских медицинских учреждений. В рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения" в роддома и больницы закупят 84 единицы медоборудования", - написала Минькова в Telegram-канале.
Она уточнила, что закуплены будут аппараты ИВЛ для новорожденных и УЗИ экспертного класса, инкубаторы для выхаживания новорожденных детей, видеолапарогистероскопические стойки и другое оборудование. Они поступят в родильные дома Краснодара и Сочи, а также больницы Новороссийска, Ейска и Кропоткина.
Кроме того, благодаря опережающим мероприятиям региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в больницы и поликлиники региона в этом году закупят более 1,5 тысячи единиц новой медицинской техники, добавила вице-губернатор.
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