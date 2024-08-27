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Кубань направила 300 млн рублей на оборудование для детских медучреждений
Кубань направила 300 млн рублей на оборудование для детских медучреждений - РИА Новости, 27.08.2024
Кубань направила 300 млн рублей на оборудование для детских медучреждений
Власти Краснодарского края направили 300 миллионов рублей на покупку оборудования для детских медицинских учреждений, сообщила вице-губернатор региона Анна... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T21:22
2024-08-27T21:22
2024-08-27T21:23
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили 300 миллионов рублей на покупку оборудования для детских медицинских учреждений, сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова. "Краснодарский край направил 300 миллионов рублей на покупку оборудования для детских медицинских учреждений. В рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения" в роддома и больницы закупят 84 единицы медоборудования", - написала Минькова в Telegram-канале. Она уточнила, что закуплены будут аппараты ИВЛ для новорожденных и УЗИ экспертного класса, инкубаторы для выхаживания новорожденных детей, видеолапарогистероскопические стойки и другое оборудование. Они поступят в родильные дома Краснодара и Сочи, а также больницы Новороссийска, Ейска и Кропоткина. Кроме того, благодаря опережающим мероприятиям региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в больницы и поликлиники региона в этом году закупят более 1,5 тысячи единиц новой медицинской техники, добавила вице-губернатор.
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краснодарский край, краснодар
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар
КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края направили 300 миллионов рублей на покупку оборудования для детских медицинских учреждений, сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.
"Краснодарский край направил 300 миллионов рублей на покупку оборудования для детских медицинских учреждений. В рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения" в роддома и больницы закупят 84 единицы медоборудования", - написала Минькова в Telegram-канале.
Она уточнила, что закуплены будут аппараты ИВЛ для новорожденных и УЗИ экспертного класса, инкубаторы для выхаживания новорожденных детей, видеолапарогистероскопические стойки и другое оборудование. Они поступят в родильные дома Краснодара
и Сочи
, а также больницы Новороссийска
, Ейска
и Кропоткина
.
Кроме того, благодаря опережающим мероприятиям региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в больницы и поликлиники региона в этом году закупят более 1,5 тысячи единиц новой медицинской техники, добавила вице-губернатор.