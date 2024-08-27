https://ria.ru/20240827/novouralsk-1968734975.html

На Урале осудили директора кафе, где посетителя изнасиловали шваброй

На Урале осудили директора кафе, где посетителя изнасиловали шваброй - РИА Новости, 27.08.2024

На Урале осудили директора кафе, где посетителя изнасиловали шваброй

Фигуранта дела о надругательстве над посетителем кафе "Ромашка" в Новоуральске приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:51

2024-08-27T13:51

2024-08-27T13:51

происшествия

новоуральск

россия

свердловский областной суд

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Фигуранта дела о надругательстве над посетителем кафе "Ромашка" в Новоуральске приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда в Telegram-канале. По информации правоохранительных органов, в октябре 2023 года в Новоуральске избили и изнасиловали шваброй гостя местного кафе, потерпевший написал заявление в полицию. Было заведено уголовное дело о совершении в отношении мужчины насильственных действий сексуального характера, уточняли в областном управлении СК РФ. По данным екатеринбургского портала E1.RU, директор заведения со своим братом и охраной запинали ногами одного из посетителей и заснули ему в задний проход деревянный черенок от швабры, сняв все на видео – якобы этот мужчина был причастен к гибели человека, в годовщину смерти которого в кафе собрались его родственники. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых пояснял журналистам, что в биографии подозреваемого в насилии фигуранта были эпизоды, связанные с совершением в отношении девушек преступлений сексуального характера в здании кафе, хозяином которого он является, а также с незаконным лишением свободы. Также он уже был судим, а после инцидента в кафе объявлен в розыск. "В кафе "Ромашка" в Новоуральске 7 октября 2023 года избили посетителя, после чего над мужчиной надругались. Обвинение было предъявлено Ивану Бугаенко, который сначала скрывался от правоохранительных органов, но впоследствии сам сдался полиции. Сегодня Новоуральский городской суд признал Бугаенко виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и статьей 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", – говорится в сообщении суда. Отмечается, что фигуранту было назначено 6 лет и 3 месяца колонии общего режима, кроме этого, он должен будет выплатить 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

https://ria.ru/20220908/iznasilovanie-1815374635.html

https://ria.ru/20220526/sledstvie-1790766572.html

новоуральск

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свердловская область

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происшествия, новоуральск, россия, свердловский областной суд, свердловская область