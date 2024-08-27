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Сквер "Октябрьская площадь" в Новороссийске будет благоустроен в 2026 году - РИА Новости, 27.08.2024
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Краснодарский край
 
16:20 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/novorossiysk-1968787114.html
Сквер "Октябрьская площадь" в Новороссийске будет благоустроен в 2026 году
Сквер "Октябрьская площадь" в Новороссийске будет благоустроен в 2026 году - РИА Новости, 27.08.2024
Сквер "Октябрьская площадь" в Новороссийске будет благоустроен в 2026 году
Сквер "Октябрьская площадь" в Новороссийске будет благоустроен в 2026 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды"... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:20
2024-08-27T16:20
краснодарский край
новороссийск
благоустройство
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сквер "Октябрьская площадь" в Новороссийске будет благоустроен в 2026 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба городской администрации. Ежегодно проводится рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке. В 2023 году победителем стал сквер "Октябрьская площадь". В ходе благоустройству планируется обустройство прогулочной аллеи с местами отдыха, фотозоны и детской физкультурно-оздоровительной площадки, а также установка декоративной подсветки малых архитектурных форм, деревьев и монтаж цветущих арок, добавили в пресс-службе. Там пояснили, что при наличии дополнительного финансирования из федерального и краевого бюджетов благоустройство дворовых и общественных территорий, включенных в программу, будет реализовано согласно очередности вступления.
https://ria.ru/20240822/novorossiysk-1967825279.html
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новороссийск, благоустройство
Краснодарский край, Новороссийск, Благоустройство

Сквер "Октябрьская площадь" в Новороссийске будет благоустроен в 2026 году

© iStock.com / SbytovaMNМужчина сажает дерево в парке
Мужчина сажает дерево в парке - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© iStock.com / SbytovaMN
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сквер "Октябрьская площадь" в Новороссийске будет благоустроен в 2026 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба городской администрации.
Ежегодно проводится рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке. В 2023 году победителем стал сквер "Октябрьская площадь".
В ходе благоустройству планируется обустройство прогулочной аллеи с местами отдыха, фотозоны и детской физкультурно-оздоровительной площадки, а также установка декоративной подсветки малых архитектурных форм, деревьев и монтаж цветущих арок, добавили в пресс-службе.
Там пояснили, что при наличии дополнительного финансирования из федерального и краевого бюджетов благоустройство дворовых и общественных территорий, включенных в программу, будет реализовано согласно очередности вступления.
Благоустройство парка Южные пруды в Новороссийске начнется в этом году - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Краснодарский крайНовороссийскБлагоустройство
 
 
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