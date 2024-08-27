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Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов программы "Время героев"
Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов программы "Время героев" - РИА Новости, 27.08.2024
Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов программы "Время героев"
Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов специальной кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев", сообщается на сайте... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:56
2024-08-27T18:56
2024-08-27T18:56
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов специальной кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев", сообщается на сайте Госдумы. "Депутаты Государственной думы выступают в качестве наставников финалистов специальной программы обучения кадров "Время героев", созданной по поручению президента России", — сказано на сайте ГД. Отмечается, что в качестве наставников в программе принимают участия: первый зампред Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Ирина Яровая и председатель Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение, утверждающее порядок прохождения стажировки участниками специальной программы обучения кадров "Время героев" в Госдуме и аппарате Думы.
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россия, александр жуков, ирина яровая, дмитрий кобылкин, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Жуков, Ирина Яровая, Дмитрий Кобылкин, Госдума РФ, Общество
Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов программы "Время героев"
Депутаты стали наставниками финалистов программы для бойцов СВО "Время героев"