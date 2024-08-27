https://ria.ru/20240827/nastavniki-1968832302.html

Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов программы "Время героев"

Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов программы "Время героев" - РИА Новости, 27.08.2024

Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов программы "Время героев"

Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов специальной кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев", сообщается на сайте... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T18:56

2024-08-27T18:56

2024-08-27T18:56

специальная военная операция на украине

россия

александр жуков

ирина яровая

дмитрий кобылкин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов специальной кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев", сообщается на сайте Госдумы. "Депутаты Государственной думы выступают в качестве наставников финалистов специальной программы обучения кадров "Время героев", созданной по поручению президента России", — сказано на сайте ГД. Отмечается, что в качестве наставников в программе принимают участия: первый зампред Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Ирина Яровая и председатель Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение, утверждающее порядок прохождения стажировки участниками специальной программы обучения кадров "Время героев" в Госдуме и аппарате Думы.

https://ria.ru/20240821/nagrady-1967510563.html

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россия, александр жуков, ирина яровая, дмитрий кобылкин, госдума рф, общество