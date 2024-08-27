Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов программы "Время героев" - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/nastavniki-1968832302.html
Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов программы "Время героев"
Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов программы "Время героев" - РИА Новости, 27.08.2024
Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов программы "Время героев"
Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов специальной кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев", сообщается на сайте... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:56
2024-08-27T18:56
специальная военная операция на украине
россия
александр жуков
ирина яровая
дмитрий кобылкин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов специальной кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев", сообщается на сайте Госдумы. "Депутаты Государственной думы выступают в качестве наставников финалистов специальной программы обучения кадров "Время героев", созданной по поручению президента России", — сказано на сайте ГД. Отмечается, что в качестве наставников в программе принимают участия: первый зампред Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Ирина Яровая и председатель Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение, утверждающее порядок прохождения стажировки участниками специальной программы обучения кадров "Время героев" в Госдуме и аппарате Думы.
https://ria.ru/20240821/nagrady-1967510563.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр жуков, ирина яровая, дмитрий кобылкин, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Жуков, Ирина Яровая, Дмитрий Кобылкин, Госдума РФ, Общество
Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов программы "Время героев"

Депутаты стали наставниками финалистов программы для бойцов СВО "Время героев"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы стали наставниками финалистов специальной кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев", сообщается на сайте Госдумы.
"Депутаты Государственной думы выступают в качестве наставников финалистов специальной программы обучения кадров "Время героев", созданной по поручению президента России", — сказано на сайте ГД.
Отмечается, что в качестве наставников в программе принимают участия: первый зампред Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Ирина Яровая и председатель Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.
Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение, утверждающее порядок прохождения стажировки участниками специальной программы обучения кадров "Время героев" в Госдуме и аппарате Думы.
Вручение золотых звезд Героям России, отличившимся в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Белоусов наградил военных, отличившихся во время СВО
21 августа, 11:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр ЖуковИрина ЯроваяДмитрий КобылкинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала