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Сырский сделал признание о нападении на Курскую область - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/napadenie-1968781851.html
Сырский сделал признание о нападении на Курскую область
Сырский сделал признание о нападении на Курскую область - РИА Новости, 27.08.2024
Сырский сделал признание о нападении на Курскую область
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь вооруженные силы РФ с направлений на... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:04
2024-08-27T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
киев
александр сырский
владимир путин
алексей гончаренко
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь вооруженные силы РФ с направлений на территории Донецкой народной республики. "Одной из задач проведения операции на Курском направлении как раз и было отвлечение сил противника с других направлений. В первую очередь это касается покровского (до переименования Киевом – красноармейского – ред.), кураховского направления. Враг это понимает, поэтому продолжает сосредотачивать усилия на покровском направлении", — сказал Сырский на форуме, который транслировался в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что ситуация для ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск) в Донецкой народной республике складывается катастрофическая. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
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в мире, россия, курская область, киев, александр сырский, владимир путин, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Киев, Александр Сырский, Владимир Путин, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Сырский сделал признание о нападении на Курскую область

Сырский: Киев хотел отвлечь ВС России нападением на Курскую область

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь вооруженные силы РФ с направлений на территории Донецкой народной республики.
"Одной из задач проведения операции на Курском направлении как раз и было отвлечение сил противника с других направлений. В первую очередь это касается покровского (до переименования Киевом – красноармейского – ред.), кураховского направления. Враг это понимает, поэтому продолжает сосредотачивать усилия на покровском направлении", — сказал Сырский на форуме, который транслировался в эфире всеукраинского телемарафона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
Ранее во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что ситуация для ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск) в Донецкой народной республике складывается катастрофическая.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Россия вернула Зеленскому все долги с процентами, как он и просил
Вчера, 08:00
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьКиевАлександр СырскийВладимир ПутинАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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