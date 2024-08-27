https://ria.ru/20240827/napadenie-1968781851.html

Сырский сделал признание о нападении на Курскую область

Сырский сделал признание о нападении на Курскую область - РИА Новости, 27.08.2024

Сырский сделал признание о нападении на Курскую область

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь вооруженные силы РФ с направлений на... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:04

2024-08-27T16:04

2024-08-27T16:04

специальная военная операция на украине

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александр сырский

владимир путин

алексей гончаренко

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь вооруженные силы РФ с направлений на территории Донецкой народной республики. "Одной из задач проведения операции на Курском направлении как раз и было отвлечение сил противника с других направлений. В первую очередь это касается покровского (до переименования Киевом – красноармейского – ред.), кураховского направления. Враг это понимает, поэтому продолжает сосредотачивать усилия на покровском направлении", — сказал Сырский на форуме, который транслировался в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что ситуация для ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск) в Донецкой народной республике складывается катастрофическая. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

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в мире, россия, курская область, киев, александр сырский, владимир путин, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины