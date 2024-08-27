Сырский сделал признание о нападении на Курскую область
Сырский: Киев хотел отвлечь ВС России нападением на Курскую область
© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь вооруженные силы РФ с направлений на территории Донецкой народной республики.
"Одной из задач проведения операции на Курском направлении как раз и было отвлечение сил противника с других направлений. В первую очередь это касается покровского (до переименования Киевом – красноармейского – ред.), кураховского направления. Враг это понимает, поэтому продолжает сосредотачивать усилия на покровском направлении", — сказал Сырский на форуме, который транслировался в эфире всеукраинского телемарафона.
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
Ранее во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что ситуация для ВСУ под Красноармейском (украинское название - Покровск) в Донецкой народной республике складывается катастрофическая.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.