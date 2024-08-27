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Паслер вручил государственные награды жителям Оренбургской области - РИА Новости, 27.08.2024
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Оренбургская область
 
16:27 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/nagrady-1968789122.html
Паслер вручил государственные награды жителям Оренбургской области
Паслер вручил государственные награды жителям Оренбургской области - РИА Новости, 27.08.2024
Паслер вручил государственные награды жителям Оренбургской области
Во вторник губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил жителям государственные награды Российской Федерации и Оренбургской области, сообщает... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:27
2024-08-27T16:27
оренбургская область
денис паслер
сво
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Во вторник губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил жителям государственные награды Российской Федерации и Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что среди награждаемых – руководители и сотрудники предприятий, которые внесли свой вклад в социально-экономическое развитие региона; бойцы СВО; оренбуржцы, оказывающие помощь нашим бойцам и жителям новых регионов; предприниматели, а также главы территорий. "Безусловно, главная ценность нашего региона – это люди. Сегодня здесь присутствуют представители разных профессий и поколений. Мы гордимся вашими трудовыми успехами, многолетней работой на благо Оренбуржья. Благодарим за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", – приводит пресс-служба слова Паслера. Наградным знаком отличия "За содействие в специальной военной операции" отмечены предприятия и жители региона. Отдельно со словами благодарности губернатор обратился к участникам СВО. "Сегодня здесь присутствуют оренбуржцы, которые с честью и достоинством отстаивают безопасность и независимость Родины в ходе специальной военной операции. Выполняя боевые задачи, вы проявляете высокий профессионализм и мужество. С болью в сердце и с гордостью я вручаю высокую награду семье бойца, отдавшего жизнь за нашу страну. Низкий поклон родителям Героя Российской Федерации, его супруге. Выражаю вам глубокие соболезнования и благодарю за воина, который отважно защищал Отечество", – сказал Паслер. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя Российской Федерации (посмертно) присвоено младшему лейтенанту Уркумбаеву Ерлану Муратовичу. Губернатор передал награду семье военнослужащего: родителям Кымбат Мансуровне, Мурату Канжагалеевичу, супруге Азалии Булатовне и детям.
https://ria.ru/20240824/pomosch-1968219192.html
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денис паслер, сво
Оренбургская область, Денис Паслер, СВО

Паслер вручил государственные награды жителям Оренбургской области

© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил оренбуржцам государственные награды Российской Федерации
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил оренбуржцам государственные награды Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил оренбуржцам государственные награды Российской Федерации
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Во вторник губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил жителям государственные награды Российской Федерации и Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что среди награждаемых – руководители и сотрудники предприятий, которые внесли свой вклад в социально-экономическое развитие региона; бойцы СВО; оренбуржцы, оказывающие помощь нашим бойцам и жителям новых регионов; предприниматели, а также главы территорий.
© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил оренбуржцам государственные награды Российской Федерации
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил оренбуржцам государственные награды Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил оренбуржцам государственные награды Российской Федерации
"Безусловно, главная ценность нашего региона – это люди. Сегодня здесь присутствуют представители разных профессий и поколений. Мы гордимся вашими трудовыми успехами, многолетней работой на благо Оренбуржья. Благодарим за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", – приводит пресс-служба слова Паслера.
Наградным знаком отличия "За содействие в специальной военной операции" отмечены предприятия и жители региона.
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Отдельно со словами благодарности губернатор обратился к участникам СВО.
"Сегодня здесь присутствуют оренбуржцы, которые с честью и достоинством отстаивают безопасность и независимость Родины в ходе специальной военной операции. Выполняя боевые задачи, вы проявляете высокий профессионализм и мужество. С болью в сердце и с гордостью я вручаю высокую награду семье бойца, отдавшего жизнь за нашу страну. Низкий поклон родителям Героя Российской Федерации, его супруге. Выражаю вам глубокие соболезнования и благодарю за воина, который отважно защищал Отечество", – сказал Паслер.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя Российской Федерации (посмертно) присвоено младшему лейтенанту Уркумбаеву Ерлану Муратовичу. Губернатор передал награду семье военнослужащего: родителям Кымбат Мансуровне, Мурату Канжагалеевичу, супруге Азалии Булатовне и детям.
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Вчера, 11:02
 
Оренбургская областьДенис ПаслерСВО
 
 
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