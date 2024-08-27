https://ria.ru/20240827/nagrady-1968789122.html

Паслер вручил государственные награды жителям Оренбургской области

Паслер вручил государственные награды жителям Оренбургской области - РИА Новости, 27.08.2024

Паслер вручил государственные награды жителям Оренбургской области

Во вторник губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил жителям государственные награды Российской Федерации и Оренбургской области, сообщает... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:27

2024-08-27T16:27

2024-08-27T16:27

оренбургская область

денис паслер

сво

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Во вторник губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил жителям государственные награды Российской Федерации и Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что среди награждаемых – руководители и сотрудники предприятий, которые внесли свой вклад в социально-экономическое развитие региона; бойцы СВО; оренбуржцы, оказывающие помощь нашим бойцам и жителям новых регионов; предприниматели, а также главы территорий. "Безусловно, главная ценность нашего региона – это люди. Сегодня здесь присутствуют представители разных профессий и поколений. Мы гордимся вашими трудовыми успехами, многолетней работой на благо Оренбуржья. Благодарим за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", – приводит пресс-служба слова Паслера. Наградным знаком отличия "За содействие в специальной военной операции" отмечены предприятия и жители региона. Отдельно со словами благодарности губернатор обратился к участникам СВО. "Сегодня здесь присутствуют оренбуржцы, которые с честью и достоинством отстаивают безопасность и независимость Родины в ходе специальной военной операции. Выполняя боевые задачи, вы проявляете высокий профессионализм и мужество. С болью в сердце и с гордостью я вручаю высокую награду семье бойца, отдавшего жизнь за нашу страну. Низкий поклон родителям Героя Российской Федерации, его супруге. Выражаю вам глубокие соболезнования и благодарю за воина, который отважно защищал Отечество", – сказал Паслер. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя Российской Федерации (посмертно) присвоено младшему лейтенанту Уркумбаеву Ерлану Муратовичу. Губернатор передал награду семье военнослужащего: родителям Кымбат Мансуровне, Мурату Канжагалеевичу, супруге Азалии Булатовне и детям.

https://ria.ru/20240824/pomosch-1968219192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, сво