Паслер вручил государственные награды жителям Оренбургской области
© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил оренбуржцам государственные награды Российской Федерации
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил оренбуржцам государственные награды Российской Федерации
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Во вторник губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил жителям государственные награды Российской Федерации и Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что среди награждаемых – руководители и сотрудники предприятий, которые внесли свой вклад в социально-экономическое развитие региона; бойцы СВО; оренбуржцы, оказывающие помощь нашим бойцам и жителям новых регионов; предприниматели, а также главы территорий.
© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил оренбуржцам государственные награды Российской Федерации
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил оренбуржцам государственные награды Российской Федерации
"Безусловно, главная ценность нашего региона – это люди. Сегодня здесь присутствуют представители разных профессий и поколений. Мы гордимся вашими трудовыми успехами, многолетней работой на благо Оренбуржья. Благодарим за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга", – приводит пресс-служба слова Паслера.
Наградным знаком отличия "За содействие в специальной военной операции" отмечены предприятия и жители региона.
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Отдельно со словами благодарности губернатор обратился к участникам СВО.
"Сегодня здесь присутствуют оренбуржцы, которые с честью и достоинством отстаивают безопасность и независимость Родины в ходе специальной военной операции. Выполняя боевые задачи, вы проявляете высокий профессионализм и мужество. С болью в сердце и с гордостью я вручаю высокую награду семье бойца, отдавшего жизнь за нашу страну. Низкий поклон родителям Героя Российской Федерации, его супруге. Выражаю вам глубокие соболезнования и благодарю за воина, который отважно защищал Отечество", – сказал Паслер.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя Российской Федерации (посмертно) присвоено младшему лейтенанту Уркумбаеву Ерлану Муратовичу. Губернатор передал награду семье военнослужащего: родителям Кымбат Мансуровне, Мурату Канжагалеевичу, супруге Азалии Булатовне и детям.