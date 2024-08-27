https://ria.ru/20240827/moskva-1968655832.html

Синоптик назвал прошедшую ночь в Москве тропической

Синоптик назвал прошедшую ночь в Москве тропической - РИА Новости, 27.08.2024

Синоптик назвал прошедшую ночь в Москве тропической

Минувшая ночь в Москве была "тропической", температура на метеостанции Балчуг не опускалась ниже плюс 21,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T08:28

2024-08-27T08:28

2024-08-27T08:28

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве была "тропической", температура на метеостанции Балчуг не опускалась ниже плюс 21,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Минувшей ночью в центре столицы температура воздуха не опускалась ниже плюс 21,2 градуса - ночь с такими показателями на широте Москвы считается "тропической". Справедливости ради, скажем, что так тепло было лишь в центре города, на метеостанции Балчуг. На ВДНХ было уже плюс 17,5 градуса, в Тушино - плюс 17,2 градуса, а в Бутово - плюс 14,6 градуса", - написал Леус. Он добавил, что холоднее всего минувшей ночью в столичном регионе было на крайнем юге - в Серебряных Прудах минимальная температура составила плюс 10,9 градуса. Температурный контраст между центром и югом региона превысил десятиградусную отметку, уточнил синоптик.

https://ria.ru/20240825/pogoda-1968353107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, погода