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Синоптик назвал прошедшую ночь в Москве тропической - РИА Новости, 27.08.2024
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08:28 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/moskva-1968655832.html
Синоптик назвал прошедшую ночь в Москве тропической
Синоптик назвал прошедшую ночь в Москве тропической - РИА Новости, 27.08.2024
Синоптик назвал прошедшую ночь в Москве тропической
Минувшая ночь в Москве была "тропической", температура на метеостанции Балчуг не опускалась ниже плюс 21,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T08:28
2024-08-27T08:28
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве была "тропической", температура на метеостанции Балчуг не опускалась ниже плюс 21,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Минувшей ночью в центре столицы температура воздуха не опускалась ниже плюс 21,2 градуса - ночь с такими показателями на широте Москвы считается "тропической". Справедливости ради, скажем, что так тепло было лишь в центре города, на метеостанции Балчуг. На ВДНХ было уже плюс 17,5 градуса, в Тушино - плюс 17,2 градуса, а в Бутово - плюс 14,6 градуса", - написал Леус. Он добавил, что холоднее всего минувшей ночью в столичном регионе было на крайнем юге - в Серебряных Прудах минимальная температура составила плюс 10,9 градуса. Температурный контраст между центром и югом региона превысил десятиградусную отметку, уточнил синоптик.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик назвал прошедшую ночь в Москве тропической

Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве была тропической

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква в темное время суток
Москва в темное время суток - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве была "тропической", температура на метеостанции Балчуг не опускалась ниже плюс 21,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.
"Минувшей ночью в центре столицы температура воздуха не опускалась ниже плюс 21,2 градуса - ночь с такими показателями на широте Москвы считается "тропической". Справедливости ради, скажем, что так тепло было лишь в центре города, на метеостанции Балчуг. На ВДНХ было уже плюс 17,5 градуса, в Тушино - плюс 17,2 градуса, а в Бутово - плюс 14,6 градуса", - написал Леус.
Он добавил, что холоднее всего минувшей ночью в столичном регионе было на крайнем юге - в Серебряных Прудах минимальная температура составила плюс 10,9 градуса.
Температурный контраст между центром и югом региона превысил десятиградусную отметку, уточнил синоптик.
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