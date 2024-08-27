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Понедельник в Москве стал самым теплым днем августа - РИА Новости, 27.08.2024
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07:13 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/moskva-1968651185.html
Понедельник в Москве стал самым теплым днем августа
Понедельник в Москве стал самым теплым днем августа - РИА Новости, 27.08.2024
Понедельник в Москве стал самым теплым днем августа
Понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала августа, температура воздуха на метеостанции Балчуг составила плюс 30,3 градуса, а на метеостанции ВДНХ -... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T07:13
2024-08-27T07:13
москва
михаил леус
общество
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала августа, температура воздуха на метеостанции Балчуг составила плюс 30,3 градуса, а на метеостанции ВДНХ - плюс 28,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, минувший понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала августа! Воздух на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся до плюс 28,9 градуса. В центре мегаполиса, на Балчуге, максимум составил плюс 30,3 градуса - это самая высокая температура воздуха во всём столичном регионе", - написал Леус в своем Telegram-канале. Он отметил, что вторник ожидается еще более жарким, столбики термометров вплотную приблизятся к 30-градусным отметкам.
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москва, михаил леус, общество
Москва, Михаил Леус, Общество
Понедельник в Москве стал самым теплым днем августа

Синоптик Леус: в понедельник в Москве воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала августа, температура воздуха на метеостанции Балчуг составила плюс 30,3 градуса, а на метеостанции ВДНХ - плюс 28,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Как и ожидалось, минувший понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала августа! Воздух на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, прогрелся до плюс 28,9 градуса. В центре мегаполиса, на Балчуге, максимум составил плюс 30,3 градуса - это самая высокая температура воздуха во всём столичном регионе", - написал Леус в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что вторник ожидается еще более жарким, столбики термометров вплотную приблизятся к 30-градусным отметкам.
 
МоскваМихаил ЛеусОбщество
 
 
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