https://ria.ru/20240827/moshenniki-1968722819.html
Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Россиян предупредили о новой уловке мошенников - РИА Новости, 27.08.2024
Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Мошенники представляются сотрудниками Госархива для получения от россиян доступа к цифровым сервисам, сообщила пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:18
2024-08-27T13:18
2024-08-27T14:27
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками Госархива для получения от россиян доступа к цифровым сервисам, сообщила пресс-служба ВТБ. "Жертву в телефонной беседе убеждают в наличии неполученных старых писем, направляют проверочный код из СМС и получают доступ к цифровым сервисам клиента", — говорится в заявлении.Преступники представляются сотрудниками Госархива и говорят, что хотят отправить невостребованные письма, при этом указывая, что все данные об отправителях оказались утеряны. Они предлагают получить письма в любом отделении МФЦ или "Почты России" и выбрать дату и время для онлайн-записи. Затем на мобильный телефон жертвы приходит СМС с цифровым кодом — злоумышленники просят назвать его и торопят собеседника. Используя эти данные, аферисты могут получить доступ к цифровым сервисам, включая "Госуслуги" и онлайн-банк, вывести деньги или оформить кредиты.Как отметили в кредитной организации, преступники усыпляют бдительность пользователя, используя название государственной структуры, не имеющей отношения к деньгам. Там рекомендуют установить определитель номера, помечающий мошенников и спам во время входящего вызова. "Особенно это полезно для людей, которые мало знают о цифровой безопасности и рассчитывают на дополнительную защиту", — приводится в сообщении заявление старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.Кроме того, в банке напомнили, что преступники могут представляться друзьями, коллегами и близкими, а также звонить от имени ведомств, силовых структур и соцорганизаций.
https://ria.ru/20240812/moshenniki-1965600663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, почта россии, россия
Общество, Почта России, Россия
Россиян предупредили о новой уловке мошенников
ВТБ: мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников Госархива
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками Госархива для получения от россиян доступа к цифровым сервисам, сообщила пресс-служба ВТБ.
"Жертву в телефонной беседе убеждают в наличии неполученных старых писем, направляют проверочный код из СМС и получают доступ к цифровым сервисам клиента", — говорится в заявлении.
Преступники представляются сотрудниками Госархива и говорят, что хотят отправить невостребованные письма, при этом указывая, что все данные об отправителях оказались утеряны. Они предлагают получить письма в любом отделении МФЦ или "Почты России
" и выбрать дату и время для онлайн-записи.
Затем на мобильный телефон жертвы приходит СМС с цифровым кодом — злоумышленники просят назвать его и торопят собеседника. Используя эти данные, аферисты могут получить доступ к цифровым сервисам, включая "Госуслуги" и онлайн-банк, вывести деньги или оформить кредиты.
Как отметили в кредитной организации, преступники усыпляют бдительность пользователя, используя название государственной структуры, не имеющей отношения к деньгам. Там рекомендуют установить определитель номера, помечающий мошенников и спам во время входящего вызова.
"Особенно это полезно для людей, которые мало знают о цифровой безопасности и рассчитывают на дополнительную защиту", — приводится в сообщении заявление старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.
Кроме того, в банке напомнили, что преступники могут представляться друзьями, коллегами и близкими, а также звонить от имени ведомств, силовых структур и соцорганизаций.