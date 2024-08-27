https://ria.ru/20240827/moshenniki-1968722819.html

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Россиян предупредили о новой уловке мошенников - РИА Новости, 27.08.2024

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники представляются сотрудниками Госархива для получения от россиян доступа к цифровым сервисам, сообщила пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:18

2024-08-27T13:18

2024-08-27T14:27

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мошенники представляются сотрудниками Госархива для получения от россиян доступа к цифровым сервисам, сообщила пресс-служба ВТБ. "Жертву в телефонной беседе убеждают в наличии неполученных старых писем, направляют проверочный код из СМС и получают доступ к цифровым сервисам клиента", — говорится в заявлении.Преступники представляются сотрудниками Госархива и говорят, что хотят отправить невостребованные письма, при этом указывая, что все данные об отправителях оказались утеряны. Они предлагают получить письма в любом отделении МФЦ или "Почты России" и выбрать дату и время для онлайн-записи. Затем на мобильный телефон жертвы приходит СМС с цифровым кодом — злоумышленники просят назвать его и торопят собеседника. Используя эти данные, аферисты могут получить доступ к цифровым сервисам, включая "Госуслуги" и онлайн-банк, вывести деньги или оформить кредиты.Как отметили в кредитной организации, преступники усыпляют бдительность пользователя, используя название государственной структуры, не имеющей отношения к деньгам. Там рекомендуют установить определитель номера, помечающий мошенников и спам во время входящего вызова. "Особенно это полезно для людей, которые мало знают о цифровой безопасности и рассчитывают на дополнительную защиту", — приводится в сообщении заявление старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.Кроме того, в банке напомнили, что преступники могут представляться друзьями, коллегами и близкими, а также звонить от имени ведомств, силовых структур и соцорганизаций.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, почта россии, россия