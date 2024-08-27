Власти Молдавии раздали почти все, и они продадут страну, заявил Додон
Додон: власти продадут Молдавию в случае новой победы на президентских выборах
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Власти Молдавии раздали почти все, и они продадут страну, если получат новый мандат, считает экс-президент, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующую главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?"
"Представители нынешней власти продали, раздали и одолжили почти всё. Им осталось только продать страну. И они с лёгкостью сделают это в свой следующий мандат, если получат его", - написал Додон.
Лидер социалистов считает, что президентские выборы 2024 года могут стать решающими для судьбы Молдавии и голосовать нужно рационально и бдительно. По его словам, не менее важны результаты референдума по внесению поправок в Конституцию, который необходимо бойкотировать, поскольку власти вторгаются в высший закон страны.
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"Марионеточная власть в лице ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) делает всё возможное, чтобы окончательно подчинить страну иностранным интересам как в политическом, так и в экономическом, военном, а затем и в территориальном плане… Не будем забывать, что независимость трудно обрести, но легко потерять", - отметил Додон.
Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.