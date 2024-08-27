https://ria.ru/20240827/moldaviya-1968684546.html

Власти Молдавии раздали почти все, и они продадут страну, заявил Додон

Власти Молдавии раздали почти все, и они продадут страну, заявил Додон - РИА Новости, 27.08.2024

Власти Молдавии раздали почти все, и они продадут страну, заявил Додон

Власти Молдавии раздали почти все, и они продадут страну, если получат новый мандат, считает экс-президент, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:55

2024-08-27T10:55

2024-08-27T10:55

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игорь додон

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илан шор

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КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Власти Молдавии раздали почти все, и они продадут страну, если получат новый мандат, считает экс-президент, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующую главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" "Представители нынешней власти продали, раздали и одолжили почти всё. Им осталось только продать страну. И они с лёгкостью сделают это в свой следующий мандат, если получат его", - написал Додон. Лидер социалистов считает, что президентские выборы 2024 года могут стать решающими для судьбы Молдавии и голосовать нужно рационально и бдительно. По его словам, не менее важны результаты референдума по внесению поправок в Конституцию, который необходимо бойкотировать, поскольку власти вторгаются в высший закон страны. "Марионеточная власть в лице ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) делает всё возможное, чтобы окончательно подчинить страну иностранным интересам как в политическом, так и в экономическом, военном, а затем и в территориальном плане… Не будем забывать, что независимость трудно обрести, но легко потерять", - отметил Додон. Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.

https://ria.ru/20240827/moldaviya-1968659683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, илан шор