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Власти Молдавии раздали почти все, и они продадут страну, заявил Додон - РИА Новости, 27.08.2024
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10:55 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/moldaviya-1968684546.html
Власти Молдавии раздали почти все, и они продадут страну, заявил Додон
Власти Молдавии раздали почти все, и они продадут страну, заявил Додон - РИА Новости, 27.08.2024
Власти Молдавии раздали почти все, и они продадут страну, заявил Додон
Власти Молдавии раздали почти все, и они продадут страну, если получат новый мандат, считает экс-президент, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:55
2024-08-27T10:55
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
илан шор
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КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Власти Молдавии раздали почти все, и они продадут страну, если получат новый мандат, считает экс-президент, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующую главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?" "Представители нынешней власти продали, раздали и одолжили почти всё. Им осталось только продать страну. И они с лёгкостью сделают это в свой следующий мандат, если получат его", - написал Додон. Лидер социалистов считает, что президентские выборы 2024 года могут стать решающими для судьбы Молдавии и голосовать нужно рационально и бдительно. По его словам, не менее важны результаты референдума по внесению поправок в Конституцию, который необходимо бойкотировать, поскольку власти вторгаются в высший закон страны. "Марионеточная власть в лице ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) делает всё возможное, чтобы окончательно подчинить страну иностранным интересам как в политическом, так и в экономическом, военном, а затем и в территориальном плане… Не будем забывать, что независимость трудно обрести, но легко потерять", - отметил Додон. Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
https://ria.ru/20240827/moldaviya-1968659683.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, илан шор
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, Илан Шор
Власти Молдавии раздали почти все, и они продадут страну, заявил Додон

Додон: власти продадут Молдавию в случае новой победы на президентских выборах

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Власти Молдавии раздали почти все, и они продадут страну, если получат новый мандат, считает экс-президент, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующую главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?"
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"Представители нынешней власти продали, раздали и одолжили почти всё. Им осталось только продать страну. И они с лёгкостью сделают это в свой следующий мандат, если получат его", - написал Додон.
Лидер социалистов считает, что президентские выборы 2024 года могут стать решающими для судьбы Молдавии и голосовать нужно рационально и бдительно. По его словам, не менее важны результаты референдума по внесению поправок в Конституцию, который необходимо бойкотировать, поскольку власти вторгаются в высший закон страны.
«
"Марионеточная власть в лице ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) делает всё возможное, чтобы окончательно подчинить страну иностранным интересам как в политическом, так и в экономическом, военном, а затем и в территориальном плане… Не будем забывать, что независимость трудно обрести, но легко потерять", - отметил Додон.
Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
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В миреМолдавияИгорь ДодонМайя СандуИлан Шор
 
 
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