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Додон назвал попытки отказаться от суверенитета Молдавии госизменой - РИА Новости, 27.08.2024
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09:09 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/moldaviya-1968659683.html
Додон назвал попытки отказаться от суверенитета Молдавии госизменой
Додон назвал попытки отказаться от суверенитета Молдавии госизменой - РИА Новости, 27.08.2024
Додон назвал попытки отказаться от суверенитета Молдавии госизменой
Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета Молдавии должна рассматриваться как госизмена, написал экс-президент, лидер оппозиционной в РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:09
2024-08-27T09:09
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета Молдавии должна рассматриваться как госизмена, написал экс-президент, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале. Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня провозглашения независимости республики. В этом году День независимости сопровождается трехдневными торжественными мероприятиями, которые начались 26 августа. "Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета страны, особенно в нынешних сложных региональных политических обстоятельствах, должна рассматриваться как государственная измена", - написал Додон. По его словам, у молдавского народа есть великая привилегия - иметь собственную государственность. "Среди многих сотен этнических групп и народов молдаване могут гордиться тем, что имеют собственное государство - Республику Молдова. И наш политический, гражданский и моральный долг - сохранить это государство для будущих поколений, не уступая независимость и суверенитет", - отметил Додон. Накануне Дня независимости глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что президент Майя Санду не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса.
https://ria.ru/20240824/resheniya-1968284931.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду
Додон назвал попытки отказаться от суверенитета Молдавии госизменой

Додон счел попытки отказаться от суверенитета и нейтралитета Молдавии госизменой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета Молдавии должна рассматриваться как госизмена, написал экс-президент, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.
Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня провозглашения независимости республики. В этом году День независимости сопровождается трехдневными торжественными мероприятиями, которые начались 26 августа.
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"Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета страны, особенно в нынешних сложных региональных политических обстоятельствах, должна рассматриваться как государственная измена", - написал Додон.
По его словам, у молдавского народа есть великая привилегия - иметь собственную государственность.
"Среди многих сотен этнических групп и народов молдаване могут гордиться тем, что имеют собственное государство - Республику Молдова. И наш политический, гражданский и моральный долг - сохранить это государство для будущих поколений, не уступая независимость и суверенитет", - отметил Додон.
Накануне Дня независимости глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что президент Майя Санду не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса.
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