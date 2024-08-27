https://ria.ru/20240827/moldaviya-1968659683.html
Додон назвал попытки отказаться от суверенитета Молдавии госизменой
Додон назвал попытки отказаться от суверенитета Молдавии госизменой - РИА Новости, 27.08.2024
Додон назвал попытки отказаться от суверенитета Молдавии госизменой
Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета Молдавии должна рассматриваться как госизмена, написал экс-президент, лидер оппозиционной в РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:09
2024-08-27T09:09
2024-08-27T09:09
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молдавия
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета Молдавии должна рассматриваться как госизмена, написал экс-президент, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале. Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня провозглашения независимости республики. В этом году День независимости сопровождается трехдневными торжественными мероприятиями, которые начались 26 августа. "Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета страны, особенно в нынешних сложных региональных политических обстоятельствах, должна рассматриваться как государственная измена", - написал Додон. По его словам, у молдавского народа есть великая привилегия - иметь собственную государственность. "Среди многих сотен этнических групп и народов молдаване могут гордиться тем, что имеют собственное государство - Республику Молдова. И наш политический, гражданский и моральный долг - сохранить это государство для будущих поколений, не уступая независимость и суверенитет", - отметил Додон. Накануне Дня независимости глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что президент Майя Санду не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса.
https://ria.ru/20240824/resheniya-1968284931.html
https://ria.ru/20240709/shor-1958614852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду
Додон назвал попытки отказаться от суверенитета Молдавии госизменой
Додон счел попытки отказаться от суверенитета и нейтралитета Молдавии госизменой
КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости.
Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета Молдавии должна рассматриваться как госизмена, написал экс-президент, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале
.
Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня провозглашения независимости республики. В этом году День независимости сопровождается трехдневными торжественными мероприятиями, которые начались 26 августа.
"Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета страны, особенно в нынешних сложных региональных политических обстоятельствах, должна рассматриваться как государственная измена", - написал Додон.
По его словам, у молдавского народа есть великая привилегия - иметь собственную государственность.
"Среди многих сотен этнических групп и народов молдаване могут гордиться тем, что имеют собственное государство - Республику Молдова. И наш политический, гражданский и моральный долг - сохранить это государство для будущих поколений, не уступая независимость и суверенитет", - отметил Додон.
Накануне Дня независимости глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что президент Майя Санду
не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса.