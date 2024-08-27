https://ria.ru/20240827/moldaviya-1968659683.html

Додон назвал попытки отказаться от суверенитета Молдавии госизменой

Додон назвал попытки отказаться от суверенитета Молдавии госизменой - РИА Новости, 27.08.2024

Додон назвал попытки отказаться от суверенитета Молдавии госизменой

Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета Молдавии должна рассматриваться как госизмена, написал экс-президент, лидер оппозиционной в РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:09

2024-08-27T09:09

2024-08-27T09:09

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета Молдавии должна рассматриваться как госизмена, написал экс-президент, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале. Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня провозглашения независимости республики. В этом году День независимости сопровождается трехдневными торжественными мероприятиями, которые начались 26 августа. "Любая попытка отказаться от суверенитета, целостности и нейтралитета страны, особенно в нынешних сложных региональных политических обстоятельствах, должна рассматриваться как государственная измена", - написал Додон. По его словам, у молдавского народа есть великая привилегия - иметь собственную государственность. "Среди многих сотен этнических групп и народов молдаване могут гордиться тем, что имеют собственное государство - Республику Молдова. И наш политический, гражданский и моральный долг - сохранить это государство для будущих поколений, не уступая независимость и суверенитет", - отметил Додон. Накануне Дня независимости глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что президент Майя Санду не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных Дню независимости республики, из-за коронавируса.

https://ria.ru/20240824/resheniya-1968284931.html

https://ria.ru/20240709/shor-1958614852.html

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Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду