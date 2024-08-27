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Молдавия находится под угрозой уничтожения, заявил Шор - РИА Новости, 27.08.2024
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14:59 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/moldavija-1968759438.html
Молдавия находится под угрозой уничтожения, заявил Шор
Молдавия находится под угрозой уничтожения, заявил Шор - РИА Новости, 27.08.2024
Молдавия находится под угрозой уничтожения, заявил Шор
Независимость Молдавии находится под угрозой уничтожения, власти республики продали ее за подачки Запада, заявил во вторник лидер оппозиционного в стране блока... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:59
2024-08-27T14:59
в мире
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КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Независимость Молдавии находится под угрозой уничтожения, власти республики продали ее за подачки Запада, заявил во вторник лидер оппозиционного в стране блока "Победа" Илан Шор. Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня провозглашения независимости. В этом году праздник сопровождается торжественными мероприятиями, которые начались 26 августа и продлятся три дня. "Власть предала наши идеалы, продала нашу независимость за подачки Запада, за обещания, которые так и остались пустыми словами. Сейчас наша независимость, как никогда, под угрозой уничтожения", — написал в своем Telegram-канале Шор. Он отметил, что не намерен стоять в стороне и наблюдать, как уничтожают то, за что боролись предки. "Мы будем биться за право самим определять будущее Молдовы, за наше достоинство и свободу. Мы хотим, чтобы 9 мая развевались флаги народа, победившего фашизм, а не радужные тряпки из Евросоюза. Мы хотим сами выбирать, с кем вести дела, а с кем нет. И сегодня мы должны объединиться, чтобы вернуть родной стране ее былое величие", — подчеркнул Шор. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября — в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в конституцию Молдавии?" Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
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в мире, молдавия, илан шор
В мире, Молдавия, Илан Шор
Молдавия находится под угрозой уничтожения, заявил Шор

Шор: власти продали независимость Молдавии за подачки Запада

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛидер партии "Шор" Илан Шор
Лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 авг — РИА Новости. Независимость Молдавии находится под угрозой уничтожения, власти республики продали ее за подачки Запада, заявил во вторник лидер оппозиционного в стране блока "Победа" Илан Шор.
Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня провозглашения независимости. В этом году праздник сопровождается торжественными мероприятиями, которые начались 26 августа и продлятся три дня.
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"Власть предала наши идеалы, продала нашу независимость за подачки Запада, за обещания, которые так и остались пустыми словами. Сейчас наша независимость, как никогда, под угрозой уничтожения", — написал в своем Telegram-канале Шор.
Он отметил, что не намерен стоять в стороне и наблюдать, как уничтожают то, за что боролись предки. "Мы будем биться за право самим определять будущее Молдовы, за наше достоинство и свободу. Мы хотим, чтобы 9 мая развевались флаги народа, победившего фашизм, а не радужные тряпки из Евросоюза. Мы хотим сами выбирать, с кем вести дела, а с кем нет. И сегодня мы должны объединиться, чтобы вернуть родной стране ее былое величие", — подчеркнул Шор.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября — в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в конституцию Молдавии?"
Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
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