https://ria.ru/20240827/moldavija-1968748197.html
В Молдавии заявили о зависимости страны от коллективного Запада
В Молдавии заявили о зависимости страны от коллективного Запада - РИА Новости, 27.08.2024
В Молдавии заявили о зависимости страны от коллективного Запада
Молдавия настолько зависит от коллективного Запада, что это негативно отражается на ее экономике, а также на отношениях с другими государствами, заявил РИА... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:34
2024-08-27T14:34
2024-08-27T14:34
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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Молдавия настолько зависит от коллективного Запада, что это негативно отражается на ее экономике, а также на отношениях с другими государствами, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня объявления своей независимости. "Молдавия зависит от того, что мы привыкли называть коллективным Западом. Отсюда вытекает фактический разрыв дипотношений с восточными традиционными партнерами, отсюда чрезмерное увлечение тем, что происходит в региональном контексте. Страна лишилась экономики, в ней губят образование, а люди вынуждены массово уезжать", - заявил Старыш. Он напомнил, что руководители Молдавии даже не скрывают свое двойное гражданство, поэтому их нельзя считать непредвзятыми. Депутат отметил, что Молдавия даже встала на одну из сторон в конфликте РФ и Украины, вместо того, чтобы стать переговорной площадкой. "Молдавию уже лет 15 как нельзя считать независимой страной, но сейчас особенно, потому что слишком высока степень зависимости, во-первых, от внешних доноров, во-вторых, от внешних факторов. Очень высока зависимость от не всегда разумных капризов и хотелок правящих партий и руководителей государства", - добавил депутат. Оппозиционер отмечает, что все вышесказанное отражается на экономике. Все это в итоге приводит к росту цен на энергоносители, делает экономику неконкурентоспособной, а сбыт товаров очень проблемным, считает он.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240827/moldaviya-1968684546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, молдавия, россия, украина
В мире, Молдавия, Россия, Украина
В Молдавии заявили о зависимости страны от коллективного Запада
Депутат Старыш: Молдавия полностью зависит от коллективного Запада
КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Молдавия настолько зависит от коллективного Запада, что это негативно отражается на ее экономике, а также на отношениях с другими государствами, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.
Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня объявления своей независимости.
"Молдавия зависит от того, что мы привыкли называть коллективным Западом. Отсюда вытекает фактический разрыв дипотношений с восточными традиционными партнерами, отсюда чрезмерное увлечение тем, что происходит в региональном контексте. Страна лишилась экономики, в ней губят образование, а люди вынуждены массово уезжать", - заявил Старыш.
Он напомнил, что руководители Молдавии даже не скрывают свое двойное гражданство, поэтому их нельзя считать непредвзятыми. Депутат отметил, что Молдавия даже встала на одну из сторон в конфликте РФ и Украины, вместо того, чтобы стать переговорной площадкой.
"Молдавию уже лет 15 как нельзя считать независимой страной, но сейчас особенно, потому что слишком высока степень зависимости, во-первых, от внешних доноров, во-вторых, от внешних факторов. Очень высока зависимость от не всегда разумных капризов и хотелок правящих партий и руководителей государства", - добавил депутат.
Оппозиционер отмечает, что все вышесказанное отражается на экономике. Все это в итоге приводит к росту цен на энергоносители, делает экономику неконкурентоспособной, а сбыт товаров очень проблемным, считает он.