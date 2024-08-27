https://ria.ru/20240827/moldavija-1968740186.html

Молдавия во всем зависит от Запада, заявила депутат парламента

Молдавия во всем зависит от Запада, заявила депутат парламента - РИА Новости, 27.08.2024

Молдавия во всем зависит от Запада, заявила депутат парламента

Молдавия во всем зависит от Запада, который пытается загнать страну в кабалу, а также развязать войну на этой территории, заявила РИА Новости депутат... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:08

2024-08-27T14:08

2024-08-27T14:08

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КИШИНЕВ, 27 авг - РИА Новости. Молдавия во всем зависит от Запада, который пытается загнать страну в кабалу, а также развязать войну на этой территории, заявила РИА Новости депутат парламента, представитель оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Молдавия во вторник отмечает 33 года со дня объявления своей независимости. "К сожалению, можно сказать, что мы теряем всяческую независимость, потому что западные кураторы полностью пытаются подчинить нашу страну себе - Западу, и в частности США - через Майю Санду и через правящую партию "Действие и солидарность". Мы во всем зависим от Запада, хотя народ нашей страны этого однозначно не хочет. Но они пытаются нас загнать в эту кабалу и еще принести в нашу страну войну через очень немудрую политику на внешнем уровне, - заявила Таубер. По ее словам, сложно говорить о независимости с учетом постоянного роста объема кредитов и увеличения внешнего долга страны. "Поэтому мы верим и надеемся, что ситуация максимально поменяется. Конечно же, де-юре наша страна продолжает быть независимой, и мы поздравляем весь народ с Днем независимости, но мы очень переживаем и боимся, что если и дальше так будут происходить события, то это приведет к потере независимости, суверенитета и нейтралитета, который очень важен для такого маленького государства как Молдавия", - добавила депутат. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20240827/dodon-1968665850.html

https://ria.ru/20240824/resheniya-1968284931.html

молдавия

сша

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, сша, великобритания, марина таубер, майя санду, нато