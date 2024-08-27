https://ria.ru/20240827/modernizatsiya-1968662857.html

Модернизация газорегуляторного пункта "Дальний" началась на юге Москвы

Модернизация газорегуляторного пункта "Дальний" началась на юге Москвы - РИА Новости, 27.08.2024

Модернизация газорегуляторного пункта "Дальний" началась на юге Москвы

Модернизация газорегуляторного пункта "Дальний" началась в Южном административном округе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:26

2024-08-27T09:26

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Модернизация газорегуляторного пункта "Дальний" началась в Южном административном округе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. На сайте объясняется, что газорегуляторные пункты нужны для понижения давления газа до определенных параметров и поддержания его значений в заданных пределах. Отмечается, что новое оборудование будет не только надежным, но и с пониженным уровнем шума, а его производительность будет составлять 590 кубометров в час. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к реконструкции газорегуляторного пункта шкафного типа "Дальний" в Южном административном округе. Пункт находится во дворе жилого дома в Дальнем переулке и обеспечивает подачу газа в дома районов Донской и Якиманка. "Дальний" заработал в 2000 году. После длительной эксплуатации потребовалась его модернизация", - говорится в сообщении. Помимо этого, во время реконструкции специалисты модернизируют подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. Пункты будут оборудованы современными запорными устройствами для контроля их работы в режиме реального времени. Подчеркивается, что это позволяет моментально реагировать на возникновение нештатной ситуации с помощью систем удаленного мониторинга. "С начала этого года специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали 12 крупных газорегуляторных пунктов", - добавили на сайте.

https://ria.ru/20240826/moskva-1968508433.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы