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Модернизация газорегуляторного пункта "Дальний" началась на юге Москвы - РИА Новости, 27.08.2024
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Модернизация газорегуляторного пункта "Дальний" началась на юге Москвы
Модернизация газорегуляторного пункта "Дальний" началась на юге Москвы - РИА Новости, 27.08.2024
Модернизация газорегуляторного пункта "Дальний" началась на юге Москвы
Модернизация газорегуляторного пункта "Дальний" началась в Южном административном округе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:26
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Модернизация газорегуляторного пункта "Дальний" началась в Южном административном округе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. На сайте объясняется, что газорегуляторные пункты нужны для понижения давления газа до определенных параметров и поддержания его значений в заданных пределах. Отмечается, что новое оборудование будет не только надежным, но и с пониженным уровнем шума, а его производительность будет составлять 590 кубометров в час. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к реконструкции газорегуляторного пункта шкафного типа "Дальний" в Южном административном округе. Пункт находится во дворе жилого дома в Дальнем переулке и обеспечивает подачу газа в дома районов Донской и Якиманка. "Дальний" заработал в 2000 году. После длительной эксплуатации потребовалась его модернизация", - говорится в сообщении. Помимо этого, во время реконструкции специалисты модернизируют подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. Пункты будут оборудованы современными запорными устройствами для контроля их работы в режиме реального времени. Подчеркивается, что это позволяет моментально реагировать на возникновение нештатной ситуации с помощью систем удаленного мониторинга. "С начала этого года специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали 12 крупных газорегуляторных пунктов", - добавили на сайте.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Модернизация газорегуляторного пункта "Дальний" началась на юге Москвы

© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"Модернизация газорегуляторного пункта "Дальний" началась на юге Москвы
Модернизация газорегуляторного пункта Дальний началась на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : Пресс-служба АО "Мосгаз"
Модернизация газорегуляторного пункта "Дальний" началась на юге Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Модернизация газорегуляторного пункта "Дальний" началась в Южном административном округе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
На сайте объясняется, что газорегуляторные пункты нужны для понижения давления газа до определенных параметров и поддержания его значений в заданных пределах. Отмечается, что новое оборудование будет не только надежным, но и с пониженным уровнем шума, а его производительность будет составлять 590 кубометров в час.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к реконструкции газорегуляторного пункта шкафного типа "Дальний" в Южном административном округе. Пункт находится во дворе жилого дома в Дальнем переулке и обеспечивает подачу газа в дома районов Донской и Якиманка. "Дальний" заработал в 2000 году. После длительной эксплуатации потребовалась его модернизация", - говорится в сообщении.
Помимо этого, во время реконструкции специалисты модернизируют подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. Пункты будут оборудованы современными запорными устройствами для контроля их работы в режиме реального времени. Подчеркивается, что это позволяет моментально реагировать на возникновение нештатной ситуации с помощью систем удаленного мониторинга.
"С начала этого года специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали 12 крупных газорегуляторных пунктов", - добавили на сайте.
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