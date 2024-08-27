https://ria.ru/20240827/mishustin-1968762470.html
Мишустин на сессии по национальным проектам. Прямая трансляция
Мишустин на сессии по национальным проектам. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.08.2024
Мишустин на сессии по национальным проектам. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин присутствует на стратегической сессии по национальным проектам. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:16
2024-08-27T15:16
2024-08-27T15:16
михаил мишустин
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Премьер-министр России Михаил Мишустин присутствует на стратегической сессии по национальным проектам.
РИА Новости
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5
4.7
96
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Мишустин на стратегической сессии по вопросам национальных проектов
Мишустин на стратегической сессии по вопросам национальных проектов
2024-08-27T15:16
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PT6M29S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
4.7
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михаил мишустин, видео
Михаил Мишустин
Мишустин на сессии по национальным проектам. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин присутствует на стратегической сессии по национальным проектам.
2024-08-27T15:16
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PT6M29S
Премьер-министр России Михаил Мишустин присутствует на стратегической сессии по национальным проектам.