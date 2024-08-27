https://ria.ru/20240827/mishustin--1968763669.html
Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз
Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз - РИА Новости, 27.08.2024
Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск беспилотников в России более чем в пять раз. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:11
2024-08-27T15:11
2024-08-27T15:19
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил мишустин
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экономика
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск беспилотников в России более чем в пять раз.Во время стратегической сессии о национальных проектах на 2025-2030 годы глава правительства заявил, что России важно продолжить активное создание собственной технологической и производственной базы."Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, михаил мишустин, россия, экономика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз
Михаил Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз