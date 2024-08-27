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ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" и три авиабомбы Hammer
ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" и три авиабомбы Hammer - РИА Новости, 27.08.2024
ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" и три авиабомбы Hammer
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили четыре ракеты "Точка-У", три авиабомбы Hammer и 31 беспилотник, запущенные Украиной,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:16
2024-08-27T12:16
2024-08-27T12:16
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили четыре ракеты "Точка-У", три авиабомбы Hammer и 31 беспилотник, запущенные Украиной, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 31 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что авиация, беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" и три авиабомбы Hammer
Минобороны: ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У", три авиабомбы Hammer и 31 БПЛА