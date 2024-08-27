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ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" и три авиабомбы Hammer - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/minoborony-1968704242.html
ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" и три авиабомбы Hammer
ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" и три авиабомбы Hammer - РИА Новости, 27.08.2024
ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" и три авиабомбы Hammer
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили четыре ракеты "Точка-У", три авиабомбы Hammer и 31 беспилотник, запущенные Украиной,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:16
2024-08-27T12:16
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили четыре ракеты "Точка-У", три авиабомбы Hammer и 31 беспилотник, запущенные Украиной, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 31 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что авиация, беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" и три авиабомбы Hammer

Минобороны: ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У", три авиабомбы Hammer и 31 БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили четыре ракеты "Точка-У", три авиабомбы Hammer и 31 беспилотник, запущенные Украиной, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 31 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что авиация, беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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