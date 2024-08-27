https://ria.ru/20240827/minoborony-1968704242.html

ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" и три авиабомбы Hammer

ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" и три авиабомбы Hammer - РИА Новости, 27.08.2024

ПВО сбила четыре ракеты "Точка-У" и три авиабомбы Hammer

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили четыре ракеты "Точка-У", три авиабомбы Hammer и 31 беспилотник, запущенные Украиной,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:16

2024-08-27T12:16

2024-08-27T12:16

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили четыре ракеты "Точка-У", три авиабомбы Hammer и 31 беспилотник, запущенные Украиной, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре тактические ракеты "Точка-У", три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 31 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что авиация, беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)