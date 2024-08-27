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Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
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12:08 27.08.2024 (обновлено: 12:18 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/minoborony-1968702081.html
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили более 85 военных, сообщило во вторник... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:08
2024-08-27T12:18
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили более 85 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили более 85 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм орудие М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 105-мм гаубица М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли более 85 военных в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили более 85 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка и Токаревка Херсонской области. Потери противника составили более 85 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм орудие М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 105-мм гаубица М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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