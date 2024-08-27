https://ria.ru/20240827/minoborony-1968701531.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 27.08.2024

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила четыре контратаки, потери противника составили до РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:06

2024-08-27T12:06

2024-08-27T12:13

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила четыре контратаки, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4-й танковой бригады ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов", 104-й, 110-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Богуславка, Табаевка Харьковской области и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка "Запад" отразила четыре контратаки штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 490 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)