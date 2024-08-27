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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 27.08.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила четыре контратаки, потери противника составили до РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:06
2024-08-27T12:06
2024-08-27T12:13
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила четыре контратаки, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4-й танковой бригады ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов", 104-й, 110-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Богуславка, Табаевка Харьковской области и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка "Запад" отразила четыре контратаки штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 490 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, а также станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Квертус", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Минобороны: ВСУ потеряли до 490 военных в зоне ответственности "Запада"