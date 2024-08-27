https://ria.ru/20240827/minoborony-1968701315.html

Группировка "Север" отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ

Группировка "Север" отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024

Группировка "Север" отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 115 военнослужащих, сообщило во... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:05

2024-08-27T12:05

2024-08-27T12:20

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

сумская область

харьковская область

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 115 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы группировки на Липцовском и Сумском направлениях нанесли поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Ворожба, Барановка, Пустогород Сумской Области и Липцы Харьковской области."Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 115-ти военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, сумская область, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)