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Группировка "Север" отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ
Группировка "Север" отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 27.08.2024
Группировка "Север" отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 115 военнослужащих, сообщило во... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:05
2024-08-27T12:05
2024-08-27T12:20
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" за сутки отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 115 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы группировки на Липцовском и Сумском направлениях нанесли поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Ворожба, Барановка, Пустогород Сумской Области и Липцы Харьковской области."Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 115-ти военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Группировка "Север" отразила три контратаки штурмовых групп ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Севера"