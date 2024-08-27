https://ria.ru/20240827/mi-28nm-1968646154.html

Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 27.08.2024

Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в курском приграничье

Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T05:10

2024-08-27T05:10

2024-08-27T11:41

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

ми-28нм

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - отметили в МО РФ. Ведомство также опубликовало видеоролик, в котором показаны вылет вертолета, полет до точки нанесения удара и выпуск ракет.

https://ria.ru/20240827/naemniki-1968643331.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм