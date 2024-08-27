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Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 27.08.2024 (обновлено: 11:41 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/mi-28nm-1968646154.html
Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 27.08.2024
Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в курском приграничье
Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T05:10
2024-08-27T11:41
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - отметили в МО РФ. Ведомство также опубликовало видеоролик, в котором показаны вылет вертолета, полет до точки нанесения удара и выпуск ракет.
https://ria.ru/20240827/naemniki-1968643331.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по живой силу и технике ВСУ в курском приграничье

© Минобороны РоссииРоссийский армейский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области
Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Минобороны России
Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российский армейский вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После их применения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.
"По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - отметили в МО РФ.
Ведомство также опубликовало видеоролик, в котором показаны вылет вертолета, полет до точки нанесения удара и выпуск ракет.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныМи-28НМ
 
 
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