https://ria.ru/20240827/messendzher-1968705895.html

Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности, заявили в Кремле

Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.08.2024

Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности, заявили в Кремле

Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности для ведения служебной переписки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:24

2024-08-27T12:24

2024-08-27T12:24

технологии

россия

азербайджан

павел дуров

дмитрий песков

telegram

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности для ведения служебной переписки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Государственные служащие, по идее, не должны использовать в служебных целях мессенджеры, ибо ни один мессенджер не является надёжным с точки зрения информационной безопасности. И Telegram тоже", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, просили ли сотрудников Кремля "чистить переписки" в Telegram на фоне ареста его основателя Павла Дурова. В субботу вечером 24 августа французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.

https://ria.ru/20240826/mask-1968385717.html

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, азербайджан, павел дуров, дмитрий песков, telegram, задержание павла дурова во франции