https://ria.ru/20240827/messendzher-1968705895.html
Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности, заявили в Кремле
Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности, заявили в Кремле - РИА Новости, 27.08.2024
Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности, заявили в Кремле
Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности для ведения служебной переписки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:24
2024-08-27T12:24
2024-08-27T12:24
технологии
россия
азербайджан
павел дуров
дмитрий песков
telegram
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849368352_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_18f5522ce1dac7ea4834d4d3c8397163.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности для ведения служебной переписки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Государственные служащие, по идее, не должны использовать в служебных целях мессенджеры, ибо ни один мессенджер не является надёжным с точки зрения информационной безопасности. И Telegram тоже", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, просили ли сотрудников Кремля "чистить переписки" в Telegram на фоне ареста его основателя Павла Дурова. В субботу вечером 24 августа французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.
https://ria.ru/20240826/mask-1968385717.html
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849368352_109:0:1888:1334_1920x0_80_0_0_68522ee4129eb82fa43acc9efdfc47df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, азербайджан, павел дуров, дмитрий песков, telegram, задержание павла дурова во франции
Технологии, Россия, Азербайджан, Павел Дуров, Дмитрий Песков, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Ни один мессенджер не отвечает требованиям безопасности, заявили в Кремле
Песков: мессенджеры не отвечают требованиям безопасности для служебной переписки