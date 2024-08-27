На Западе сделали тяжелое для Украины признание о Курской области
Меркурис цитатой Наполеона про противника описал просчет ВСУ в Курской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Британский эксперт Александр Меркурис описал ситуацию в Курской области цитатой Наполеона. Ее он привел в эфире YouTube-канала Duran.
"<...> Украинцы сами себя истощают — истощают ряды своих лучших военнослужащих, свои резервы — в то время, как русские продвигаются по другим направлениям. Есть известная цитата Наполеона: никогда не мешайте противнику, когда он совершает ошибку", — сказал он.
"<...> Украинцы сами себя истощают — истощают ряды своих лучших военнослужащих, свои резервы — в то время, как русские продвигаются по другим направлениям. Есть известная цитата Наполеона: никогда не мешайте противнику, когда он совершает ошибку", — сказал он.
Меркурис добавил, что ВСУ также несут большие потери в бронетехнике.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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