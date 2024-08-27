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На Западе сделали тяжелое для Украины признание о Курской области - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 27.08.2024 (обновлено: 14:26 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/merkuris-1968726808.html
На Западе сделали тяжелое для Украины признание о Курской области
На Западе сделали тяжелое для Украины признание о Курской области - РИА Новости, 27.08.2024
На Западе сделали тяжелое для Украины признание о Курской области
Британский эксперт Александр Меркурис описал ситуацию в Курской области цитатой Наполеона. Ее он привел в эфире YouTube-канала Duran. "<...> Украинцы сами себя... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T13:34
2024-08-27T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
курская область
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Британский эксперт Александр Меркурис описал ситуацию в Курской области цитатой Наполеона. Ее он привел в эфире YouTube-канала Duran. "&lt;...&gt; Украинцы сами себя истощают — истощают ряды своих лучших военнослужащих, свои резервы — в то время, как русские продвигаются по другим направлениям. Есть известная цитата Наполеона: никогда не мешайте противнику, когда он совершает ошибку", — сказал он. Меркурис добавил, что ВСУ также несут большие потери в бронетехнике. Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968675118.html
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в мире, вооруженные силы украины, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия
На Западе сделали тяжелое для Украины признание о Курской области

Меркурис цитатой Наполеона про противника описал просчет ВСУ в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Британский эксперт Александр Меркурис описал ситуацию в Курской области цитатой Наполеона. Ее он привел в эфире YouTube-канала Duran.

"<...> Украинцы сами себя истощают — истощают ряды своих лучших военнослужащих, свои резервы — в то время, как русские продвигаются по другим направлениям. Есть известная цитата Наполеона: никогда не мешайте противнику, когда он совершает ошибку", — сказал он.
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Меркурис добавил, что ВСУ также несут большие потери в бронетехнике.

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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