https://ria.ru/20240827/merkuris-1968726808.html

На Западе сделали тяжелое для Украины признание о Курской области

На Западе сделали тяжелое для Украины признание о Курской области - РИА Новости, 27.08.2024

На Западе сделали тяжелое для Украины признание о Курской области

Британский эксперт Александр Меркурис описал ситуацию в Курской области цитатой Наполеона. Ее он привел в эфире YouTube-канала Duran. "<...> Украинцы сами себя... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T13:34

2024-08-27T13:34

2024-08-27T14:26

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Британский эксперт Александр Меркурис описал ситуацию в Курской области цитатой Наполеона. Ее он привел в эфире YouTube-канала Duran. "<...> Украинцы сами себя истощают — истощают ряды своих лучших военнослужащих, свои резервы — в то время, как русские продвигаются по другим направлениям. Есть известная цитата Наполеона: никогда не мешайте противнику, когда он совершает ошибку", — сказал он. Меркурис добавил, что ВСУ также несут большие потери в бронетехнике. Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968675118.html

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в мире, вооруженные силы украины, курская область, россия