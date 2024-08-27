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Россиянин, ставший мэром колумбийского города, рассказал об абсурдных исках - РИА Новости, 27.08.2024
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19:37 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/mer-1968837877.html
Россиянин, ставший мэром колумбийского города, рассказал об абсурдных исках
Россиянин, ставший мэром колумбийского города, рассказал об абсурдных исках - РИА Новости, 27.08.2024
Россиянин, ставший мэром колумбийского города, рассказал об абсурдных исках
Мэр колумбийского города Тунха Михаил Краснов, победивший на выборах главы города в конце 2023 года, рассказал РИА Новости, что поданные на него иски - это... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T19:37
2024-08-27T19:37
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колумбия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мэр колумбийского города Тунха Михаил Краснов, победивший на выборах главы города в конце 2023 года, рассказал РИА Новости, что поданные на него иски - это нормальная практика для города, они включают в себя даже абсурдное утверждение, что он - голограмма. Генеральная прокуратура Колумбии ранее сообщала о начале расследования предполагаемых нарушений избирательного законодательства со стороны Краснова. Согласно поступившей в ведомство жалобе, Краснов якобы подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии UPTC в Тунхе 6 декабря 2022 года, менее чем за год до того, как 29 октября 2023 года был избран мэром города, что может быть основанием для невозможности занимать должность градоначальника. На полях Международного муниципального форума БРИКС мэр заявил РИА Новости, что к настоящему моменту было подано ещё больше исков против него. Как объяснил собеседник агентства, Колумбия занимает лидирующие позиции в Латинской Америке по числу адвокатов на 100 000 жителей, и даже в Тунхе действуют несколько дневных юридических факультетов. "Там иск - это нормально. Каждый мэр выходит после четырех лет (во главе города), и у него где-то 70 непогашенных исков. Они ни к чему не приводят... Думаю, да, (побью рекорд). Если на меня завели иск, что я голограмма. И причем его приняли", - сказал мэр. Краснов добавил: из-за этого иска ему пришлось доказывать, что он живой человек и получать соответствующую справку. Краснов, который более 10 лет проживает в Колумбии и имеет местное гражданство, по итогам голосования в октябре обошел представителей традиционных партий на 10 и более процентов. До победы на выборах он преподавал экономику в местном университете. В интервью РИА Новости он ранее рассказывал, что несмотря на антироссийскую пропаганду в мире, встретил большую поддержку среди местных жителей в своих политических устремлениях.
https://ria.ru/20240827/mer-1968831584.html
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в мире, колумбия, латинская америка
В мире, Колумбия, Латинская Америка
Россиянин, ставший мэром колумбийского города, рассказал об абсурдных исках

Ставший мэром Тунхи россиянин Краснов заявил, что на него подано много исков

© Фото : @Ruso Alcalde (Profe Mikhail)Кандидат в мэры колумбийской Тунхи Михаил Краснов
Кандидат в мэры колумбийской Тунхи Михаил Краснов - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : @Ruso Alcalde (Profe Mikhail)
Кандидат в мэры колумбийской Тунхи Михаил Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Мэр колумбийского города Тунха Михаил Краснов, победивший на выборах главы города в конце 2023 года, рассказал РИА Новости, что поданные на него иски - это нормальная практика для города, они включают в себя даже абсурдное утверждение, что он - голограмма.
Генеральная прокуратура Колумбии ранее сообщала о начале расследования предполагаемых нарушений избирательного законодательства со стороны Краснова. Согласно поступившей в ведомство жалобе, Краснов якобы подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии UPTC в Тунхе 6 декабря 2022 года, менее чем за год до того, как 29 октября 2023 года был избран мэром города, что может быть основанием для невозможности занимать должность градоначальника.
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На полях Международного муниципального форума БРИКС мэр заявил РИА Новости, что к настоящему моменту было подано ещё больше исков против него. Как объяснил собеседник агентства, Колумбия занимает лидирующие позиции в Латинской Америке по числу адвокатов на 100 000 жителей, и даже в Тунхе действуют несколько дневных юридических факультетов.
"Там иск - это нормально. Каждый мэр выходит после четырех лет (во главе города), и у него где-то 70 непогашенных исков. Они ни к чему не приводят... Думаю, да, (побью рекорд). Если на меня завели иск, что я голограмма. И причем его приняли", - сказал мэр.
Краснов добавил: из-за этого иска ему пришлось доказывать, что он живой человек и получать соответствующую справку.
Краснов, который более 10 лет проживает в Колумбии и имеет местное гражданство, по итогам голосования в октябре обошел представителей традиционных партий на 10 и более процентов. До победы на выборах он преподавал экономику в местном университете. В интервью РИА Новости он ранее рассказывал, что несмотря на антироссийскую пропаганду в мире, встретил большую поддержку среди местных жителей в своих политических устремлениях.
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