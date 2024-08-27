https://ria.ru/20240827/medvedev-1968847341.html
Медведев призвал правильно распределять трудовые ресурсы в России
Медведев призвал правильно распределять трудовые ресурсы в России - РИА Новости, 27.08.2024
Медведев призвал правильно распределять трудовые ресурсы в России
Нужно правильно распределять трудовые ресурсы для решения миграционной проблемы в РФ – иногда курьер получает больше рядового молодого инженера, сообщил... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:44
2024-08-27T20:44
2024-08-27T20:49
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Нужно правильно распределять трудовые ресурсы для решения миграционной проблемы в РФ – иногда курьер получает больше рядового молодого инженера, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. На встрече с участниками СВО – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня, отвечая на вопрос о миграционной проблеме, Медведев отметил, что в Россию приезжают разные люди, как высококвалифицированные, так и низкоквалифицированные. "Нужно правильно распределять свои трудовые ресурсы, ведь в ряде случаев зарплата вот этой самой неквалифицированной рабочей силы, особенно в крупных городах, она очень высокая. В сравнении даже с некоторыми другими видами работы", - сообщил Медведев. Он отметил, что в Москве подчас зарплата курьера выше, чем зарплата рядового молодого инженера после окончания университета. "Но это неправильно, какой смысл тогда учиться", - подчеркнул Медведев. "Нужно посмотреть, может быть кто-то готов этими видами работ, которые не требуют особых знаний, заниматься и из наших людей", - добавил он.
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968843671.html
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единая россия, дмитрий медведев, россия, москва, общество
Единая Россия, Дмитрий Медведев, Россия, Москва, Общество
Медведев призвал правильно распределять трудовые ресурсы в России
Медведев: надо верно распределять трудовые ресурсы для решения вопроса мигрантов
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Нужно правильно распределять трудовые ресурсы для решения миграционной проблемы в РФ – иногда курьер получает больше рядового молодого инженера, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
На встрече с участниками СВО – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня, отвечая на вопрос о миграционной проблеме, Медведев отметил, что в Россию приезжают разные люди, как высококвалифицированные, так и низкоквалифицированные.
"Нужно правильно распределять свои трудовые ресурсы, ведь в ряде случаев зарплата вот этой самой неквалифицированной рабочей силы, особенно в крупных городах, она очень высокая. В сравнении даже с некоторыми другими видами работы", - сообщил Медведев.
Он отметил, что в Москве
подчас зарплата курьера выше, чем зарплата рядового молодого инженера после окончания университета.
"Но это неправильно, какой смысл тогда учиться", - подчеркнул Медведев.
"Нужно посмотреть, может быть кто-то готов этими видами работ, которые не требуют особых знаний, заниматься и из наших людей", - добавил он.