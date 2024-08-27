Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал правильно распределять трудовые ресурсы в России - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 27.08.2024 (обновлено: 20:49 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968847341.html
Медведев призвал правильно распределять трудовые ресурсы в России
Медведев призвал правильно распределять трудовые ресурсы в России - РИА Новости, 27.08.2024
Медведев призвал правильно распределять трудовые ресурсы в России
Нужно правильно распределять трудовые ресурсы для решения миграционной проблемы в РФ – иногда курьер получает больше рядового молодого инженера, сообщил... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:44
2024-08-27T20:49
единая россия
дмитрий медведев
россия
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968843901_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_fe78e9805d38d547f4df35aace70bb93.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Нужно правильно распределять трудовые ресурсы для решения миграционной проблемы в РФ – иногда курьер получает больше рядового молодого инженера, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. На встрече с участниками СВО – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня, отвечая на вопрос о миграционной проблеме, Медведев отметил, что в Россию приезжают разные люди, как высококвалифицированные, так и низкоквалифицированные. "Нужно правильно распределять свои трудовые ресурсы, ведь в ряде случаев зарплата вот этой самой неквалифицированной рабочей силы, особенно в крупных городах, она очень высокая. В сравнении даже с некоторыми другими видами работы", - сообщил Медведев. Он отметил, что в Москве подчас зарплата курьера выше, чем зарплата рядового молодого инженера после окончания университета. "Но это неправильно, какой смысл тогда учиться", - подчеркнул Медведев. "Нужно посмотреть, может быть кто-то готов этими видами работ, которые не требуют особых знаний, заниматься и из наших людей", - добавил он.
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968843671.html
https://ria.ru/20240821/zapret-1967441449.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968843901_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d1ce38bb34450c4c53bb47323b0b0d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единая россия, дмитрий медведев, россия, москва, общество
Единая Россия, Дмитрий Медведев, Россия, Москва, Общество
Медведев призвал правильно распределять трудовые ресурсы в России

Медведев: надо верно распределять трудовые ресурсы для решения вопроса мигрантов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Нужно правильно распределять трудовые ресурсы для решения миграционной проблемы в РФ – иногда курьер получает больше рядового молодого инженера, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
На встрече с участниками СВО – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня, отвечая на вопрос о миграционной проблеме, Медведев отметил, что в Россию приезжают разные люди, как высококвалифицированные, так и низкоквалифицированные.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Медведев назвал миграционную тему в России острой
Вчера, 20:20
"Нужно правильно распределять свои трудовые ресурсы, ведь в ряде случаев зарплата вот этой самой неквалифицированной рабочей силы, особенно в крупных городах, она очень высокая. В сравнении даже с некоторыми другими видами работы", - сообщил Медведев.
Он отметил, что в Москве подчас зарплата курьера выше, чем зарплата рядового молодого инженера после окончания университета.
"Но это неправильно, какой смысл тогда учиться", - подчеркнул Медведев.
"Нужно посмотреть, может быть кто-то готов этими видами работ, которые не требуют особых знаний, заниматься и из наших людей", - добавил он.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В Госдуму внесут проект об ограничении приобретения оружия мигрантами
21 августа, 01:26
 
Единая РоссияДмитрий МедведевРоссияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала