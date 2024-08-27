https://ria.ru/20240827/medvedev-1968847341.html

Медведев призвал правильно распределять трудовые ресурсы в России

Медведев призвал правильно распределять трудовые ресурсы в России - РИА Новости, 27.08.2024

Медведев призвал правильно распределять трудовые ресурсы в России

Нужно правильно распределять трудовые ресурсы для решения миграционной проблемы в РФ – иногда курьер получает больше рядового молодого инженера, сообщил... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T20:44

2024-08-27T20:44

2024-08-27T20:49

единая россия

дмитрий медведев

россия

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968843901_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_fe78e9805d38d547f4df35aace70bb93.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Нужно правильно распределять трудовые ресурсы для решения миграционной проблемы в РФ – иногда курьер получает больше рядового молодого инженера, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. На встрече с участниками СВО – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня, отвечая на вопрос о миграционной проблеме, Медведев отметил, что в Россию приезжают разные люди, как высококвалифицированные, так и низкоквалифицированные. "Нужно правильно распределять свои трудовые ресурсы, ведь в ряде случаев зарплата вот этой самой неквалифицированной рабочей силы, особенно в крупных городах, она очень высокая. В сравнении даже с некоторыми другими видами работы", - сообщил Медведев. Он отметил, что в Москве подчас зарплата курьера выше, чем зарплата рядового молодого инженера после окончания университета. "Но это неправильно, какой смысл тогда учиться", - подчеркнул Медведев. "Нужно посмотреть, может быть кто-то готов этими видами работ, которые не требуют особых знаний, заниматься и из наших людей", - добавил он.

https://ria.ru/20240827/medvedev-1968843671.html

https://ria.ru/20240821/zapret-1967441449.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единая россия, дмитрий медведев, россия, москва, общество