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Медведев назвал миграционную тему в России острой - РИА Новости, 27.08.2024
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20:20 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968843671.html
Медведев назвал миграционную тему в России острой
Медведев назвал миграционную тему в России острой - РИА Новости, 27.08.2024
Медведев назвал миграционную тему в России острой
Работа в сфере миграционной политики продолжается, это острая тема, особенно в контексте событий, произошедших в РФ в этом году, заявил председатель "Единой... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:20
2024-08-27T20:20
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Работа в сфере миграционной политики продолжается, это острая тема, особенно в контексте событий, произошедших в РФ в этом году, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "У нас тоже есть проблемы с миграционной политикой и об этом мы неоднократно говорили… И работа эта, безусловно, продолжается. Тема острая, особенно в контексте событий, в том числе трагических, которые произошли в этом году", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня.
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, общество
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
Медведев назвал миграционную тему в России острой

Медведев: миграционная тема в РФ острая, особенно в контексте последних событий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Работа в сфере миграционной политики продолжается, это острая тема, особенно в контексте событий, произошедших в РФ в этом году, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"У нас тоже есть проблемы с миграционной политикой и об этом мы неоднократно говорили… И работа эта, безусловно, продолжается. Тема острая, особенно в контексте событий, в том числе трагических, которые произошли в этом году", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня.
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21 августа, 01:26
 
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