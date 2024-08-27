https://ria.ru/20240827/medvedev-1968843671.html
Медведев назвал миграционную тему в России острой
Медведев назвал миграционную тему в России острой - РИА Новости, 27.08.2024
Медведев назвал миграционную тему в России острой
Работа в сфере миграционной политики продолжается, это острая тема, особенно в контексте событий, произошедших в РФ в этом году, заявил председатель "Единой... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:20
2024-08-27T20:20
2024-08-27T20:20
политика
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дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Работа в сфере миграционной политики продолжается, это острая тема, особенно в контексте событий, произошедших в РФ в этом году, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "У нас тоже есть проблемы с миграционной политикой и об этом мы неоднократно говорили… И работа эта, безусловно, продолжается. Тема острая, особенно в контексте событий, в том числе трагических, которые произошли в этом году", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня.
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, общество
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
Медведев назвал миграционную тему в России острой
Медведев: миграционная тема в РФ острая, особенно в контексте последних событий