https://ria.ru/20240827/medvedev-1968843671.html

Медведев назвал миграционную тему в России острой

Медведев назвал миграционную тему в России острой - РИА Новости, 27.08.2024

Медведев назвал миграционную тему в России острой

Работа в сфере миграционной политики продолжается, это острая тема, особенно в контексте событий, произошедших в РФ в этом году, заявил председатель "Единой... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T20:20

2024-08-27T20:20

2024-08-27T20:20

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

общество

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Работа в сфере миграционной политики продолжается, это острая тема, особенно в контексте событий, произошедших в РФ в этом году, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "У нас тоже есть проблемы с миграционной политикой и об этом мы неоднократно говорили… И работа эта, безусловно, продолжается. Тема острая, особенно в контексте событий, в том числе трагических, которые произошли в этом году", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от "Единой России" на выборах разного уровня.

https://ria.ru/20240821/zapret-1967441449.html

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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, общество