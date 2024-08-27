https://ria.ru/20240827/medvedev-1968842895.html

Медведев назвал участие бойцов СВО в выборах велением времени

Медведев назвал участие бойцов СВО в выборах велением времени - РИА Новости, 27.08.2024

Медведев назвал участие бойцов СВО в выборах велением времени

Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что участие бойцов СВО в выборах - это веление времени, на всех... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T20:13

2024-08-27T20:13

2024-08-27T20:27

специальная военная операция на украине

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что участие бойцов СВО в выборах - это веление времени, на всех уровнях должна происходить кадровая ротация. Вопрос о подготовке военнослужащих к участию в федеральных выборах задал наводчик парашютно-десантного взвода 106 ВДД в/ч 41450 Минобороны РФ Денис Козлов на встрече Медведева с участниками СВО - кандидатами от партии на выборах разного уровня. "Скажу совсем простую вещь. Мы не просто так проводим встречи с ребятами и девушками, которые участвовали, участвуют в СВО, не просто так двигаем. Должна происходить кадровая ротация, должны приходить люди, которые получили особые навыки и знания, просто должна быть ещё и свежая кровь. И в этом смысле приход людей, которые участвуют в самой важной и сложной сейчас работе в нашей стране - это веление времени", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240827/medvedev-1968841725.html

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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия