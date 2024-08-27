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Медведев назвал участие бойцов СВО в выборах велением времени - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:13 27.08.2024 (обновлено: 20:27 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968842895.html
Медведев назвал участие бойцов СВО в выборах велением времени
Медведев назвал участие бойцов СВО в выборах велением времени - РИА Новости, 27.08.2024
Медведев назвал участие бойцов СВО в выборах велением времени
Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что участие бойцов СВО в выборах - это веление времени, на всех... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:13
2024-08-27T20:27
специальная военная операция на украине
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что участие бойцов СВО в выборах - это веление времени, на всех уровнях должна происходить кадровая ротация. Вопрос о подготовке военнослужащих к участию в федеральных выборах задал наводчик парашютно-десантного взвода 106 ВДД в/ч 41450 Минобороны РФ Денис Козлов на встрече Медведева с участниками СВО - кандидатами от партии на выборах разного уровня. "Скажу совсем простую вещь. Мы не просто так проводим встречи с ребятами и девушками, которые участвовали, участвуют в СВО, не просто так двигаем. Должна происходить кадровая ротация, должны приходить люди, которые получили особые навыки и знания, просто должна быть ещё и свежая кровь. И в этом смысле приход людей, которые участвуют в самой важной и сложной сейчас работе в нашей стране - это веление времени", - сказал Медведев.
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал участие бойцов СВО в выборах велением времени

Зампред Совбеза РФ Медведев: участие бойцов СВО в выборах — веление времени

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что участие бойцов СВО в выборах - это веление времени, на всех уровнях должна происходить кадровая ротация.
Вопрос о подготовке военнослужащих к участию в федеральных выборах задал наводчик парашютно-десантного взвода 106 ВДД в/ч 41450 Минобороны РФ Денис Козлов на встрече Медведева с участниками СВО - кандидатами от партии на выборах разного уровня.
"Скажу совсем простую вещь. Мы не просто так проводим встречи с ребятами и девушками, которые участвовали, участвуют в СВО, не просто так двигаем. Должна происходить кадровая ротация, должны приходить люди, которые получили особые навыки и знания, просто должна быть ещё и свежая кровь. И в этом смысле приход людей, которые участвуют в самой важной и сложной сейчас работе в нашей стране - это веление времени", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками специальной военной операции – кандидатами в депутаты. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Вчера, 20:02
 
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