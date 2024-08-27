https://ria.ru/20240827/medvedev-1968842656.html

России не стоит закрываться в цифровом пространстве, заявил Медведев

России не стоит закрываться в цифровом пространстве, заявил Медведев - РИА Новости, 27.08.2024

России не стоит закрываться в цифровом пространстве, заявил Медведев

России не нужно закрываться в цифровом пространстве, но и терпеть унижения тоже не нужно, должен быть баланс, заявил председатель "Единой России" Дмитрий... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T20:10

2024-08-27T20:10

2024-08-27T20:18

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. России не нужно закрываться в цифровом пространстве, но и терпеть унижения тоже не нужно, должен быть баланс, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Медведев на встрече с участниками специальной военной операции - кандидатами от ЕР на выборах прокомментировал ситуацию с западными соцсетями и ответил на вопрос о том, нужно ли России "закрываться" или доказывать и доводить свое мнение через интернет-ресурсы. "Я считаю, что закрываться, конечно, не нужно, но и терпеть унижения тоже не нужно. Как в любой ситуации в жизни должен быть баланс", - сказал Медведев. Он отметил, что сам ведет несколько аккаунтов в разных социальных сетях. "Дело в том, что они (Запад - ред.) хотят нас изолировать. Вот, чтобы мы только внутри чего-то говорили, чтобы наш голос не был слышен нигде. Потому что подчас наш голос звучит гораздо более убедительно, чем все эти упражнения их политиков, которые абсолютно непрофессионально пытаются что-то объяснить своим людям", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20240827/shoygu-1968839077.html

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единая россия, дмитрий медведев, россия, в мире