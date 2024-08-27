https://ria.ru/20240827/medvedev--1968843294.html
Медведев призвал участников СВО рассказывать о происходящем на фронте
Медведев призвал участников СВО рассказывать о происходящем на фронте - РИА Новости, 27.08.2024
Медведев призвал участников СВО рассказывать о происходящем на фронте
Участникам специальной военной спецоперации - кандидатам от "Единой России" на выборах необходимо использовать свой ресурс и рассказывать россиянам, что... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:16
2024-08-27T20:16
2024-08-27T20:20
специальная военная операция на украине
единая россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Участникам специальной военной спецоперации - кандидатам от "Единой России" на выборах необходимо использовать свой ресурс и рассказывать россиянам, что происходит на фронте и какие задачи они решали, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "На самом деле, главное - это сегодня использовать ресурс ваш, вы должны рассказывать о том, что происходило и происходит на фронте, в тылу, какие проблемы стоят, какие задачи вы решали", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО - кандидатами от ЕР на выборах. Медведев также напомнил кандидатам, что необходимо поддерживать механизм обратной связи с избирателями. "Не сомневайтесь, как только вы получите мандат в руки, люди все равно будут приходить к вам и говорить что сделано, а что не сделано. Но очень важно отчитываться и постоянно держать контакт с избирателями", - подчеркнул председатель ЕР. Он также заметил, что очень важно правильно презентовать результаты своей работы, поскольку конкуренты часто присваивают себе то, что является результатом работы ЕР, администрации того или иного населенного пункта или депутатов. При этом такая презентация не должна превращаться в хвастовство, подчеркнул Медведев. "Это тоже отдельная технология, которой нужно учиться, потому что все-таки партия должна быть в форме", - заметил политик.
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968841725.html
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единая россия, дмитрий медведев, общество
Специальная военная операция на Украине, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев призвал участников СВО рассказывать о происходящем на фронте
Зампред Совбеза РФ Медведев призвал бойцов СВО рассказывать о событиях на фронте
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Участникам специальной военной спецоперации - кандидатам от "Единой России" на выборах необходимо использовать свой ресурс и рассказывать россиянам, что происходит на фронте и какие задачи они решали, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"На самом деле, главное - это сегодня использовать ресурс ваш, вы должны рассказывать о том, что происходило и происходит на фронте, в тылу, какие проблемы стоят, какие задачи вы решали", - сказал Медведев на встрече с участниками СВО - кандидатами от ЕР на выборах.
Медведев также напомнил кандидатам, что необходимо поддерживать механизм обратной связи с избирателями.
"Не сомневайтесь, как только вы получите мандат в руки, люди все равно будут приходить к вам и говорить что сделано, а что не сделано. Но очень важно отчитываться и постоянно держать контакт с избирателями", - подчеркнул председатель ЕР.
Он также заметил, что очень важно правильно презентовать результаты своей работы, поскольку конкуренты часто присваивают себе то, что является результатом работы ЕР, администрации того или иного населенного пункта или депутатов. При этом такая презентация не должна превращаться в хвастовство, подчеркнул Медведев.
"Это тоже отдельная технология, которой нужно учиться, потому что все-таки партия должна быть в форме", - заметил политик.