https://ria.ru/20240827/maldivy-1968832170.html

В главной оппозиционной партии Мальдив призвали комиссара уйти в отставку

В главной оппозиционной партии Мальдив призвали комиссара уйти в отставку - РИА Новости, 27.08.2024

В главной оппозиционной партии Мальдив призвали комиссара уйти в отставку

Председатель "Демократической партии Мальдив", главной оппозиционной партии страны, Фаяз Исмаил призвал комиссара полиции Али Шуджау уйти в отставку после... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T18:56

2024-08-27T18:56

2024-08-27T18:56

мальдивы

в мире

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Председатель "Демократической партии Мальдив", главной оппозиционной партии страны, Фаяз Исмаил призвал комиссара полиции Али Шуджау уйти в отставку после начала правоохранителями расследования попытки госпереворота, сообщает местное издание Sun. Ранее издание Edition сообщало, что президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил о попытке государственного переворота на фоне решения местного банка прекратить зарубежные транзакции при помощи карт, привязанных к счетам в мальдивских руфиях. Глава государства указал на то, что эта мера была предпринята вопреки его желаниям. По данным правоохранителей, решение банка совпало с пресс-конференцией группы о финансовой ситуации в стране. Тогда же в соцсетях через бот-аккаунты стали распространяться призывы устроить беспорядки и свергнуть власть. Правоохранители начали расследование возможной попытки госпереворота. По данным Sun, Фаяз Исмаил обвинил полицию в том, что она поддалась политическому давлению со стороны правительства, начав расследование в отношении оппозиции, которая якобы могла воспользоваться решением банка, чтобы спровоцировать госпереворот. "Я пользуюсь этой возможностью, чтобы призвать комиссара полиции подать в отставку. Ему нужно подать в отставку, чтобы сохранить авторитет... полицейской службы", - приводит издание слова оппозиционера. Он добавил, что несмотря на заявления президента о попытке госпереворота "Демократической партия Мальдив" продолжит осуждать "обман и некомпетентность" властей.

https://ria.ru/20240131/maldivy-1924534272.html

https://ria.ru/20240115/maldivy-1921439163.html

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мальдивы, в мире