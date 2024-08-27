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В главной оппозиционной партии Мальдив призвали комиссара уйти в отставку - РИА Новости, 27.08.2024
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18:56 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/maldivy-1968832170.html
В главной оппозиционной партии Мальдив призвали комиссара уйти в отставку
В главной оппозиционной партии Мальдив призвали комиссара уйти в отставку - РИА Новости, 27.08.2024
В главной оппозиционной партии Мальдив призвали комиссара уйти в отставку
Председатель "Демократической партии Мальдив", главной оппозиционной партии страны, Фаяз Исмаил призвал комиссара полиции Али Шуджау уйти в отставку после... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T18:56
2024-08-27T18:56
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Председатель "Демократической партии Мальдив", главной оппозиционной партии страны, Фаяз Исмаил призвал комиссара полиции Али Шуджау уйти в отставку после начала правоохранителями расследования попытки госпереворота, сообщает местное издание Sun. Ранее издание Edition сообщало, что президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил о попытке государственного переворота на фоне решения местного банка прекратить зарубежные транзакции при помощи карт, привязанных к счетам в мальдивских руфиях. Глава государства указал на то, что эта мера была предпринята вопреки его желаниям. По данным правоохранителей, решение банка совпало с пресс-конференцией группы о финансовой ситуации в стране. Тогда же в соцсетях через бот-аккаунты стали распространяться призывы устроить беспорядки и свергнуть власть. Правоохранители начали расследование возможной попытки госпереворота. По данным Sun, Фаяз Исмаил обвинил полицию в том, что она поддалась политическому давлению со стороны правительства, начав расследование в отношении оппозиции, которая якобы могла воспользоваться решением банка, чтобы спровоцировать госпереворот. "Я пользуюсь этой возможностью, чтобы призвать комиссара полиции подать в отставку. Ему нужно подать в отставку, чтобы сохранить авторитет... полицейской службы", - приводит издание слова оппозиционера. Он добавил, что несмотря на заявления президента о попытке госпереворота "Демократической партия Мальдив" продолжит осуждать "обман и некомпетентность" властей.
https://ria.ru/20240131/maldivy-1924534272.html
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мальдивы, в мире
Мальдивы, В мире
В главной оппозиционной партии Мальдив призвали комиссара уйти в отставку

Sun: лидер оппозиционной партии Мальдив Исмаил призвал комиссара уйти в отставку

© iStock.com / niromaksВид на город Мале, Мальдивы
Вид на город Мале, Мальдивы - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© iStock.com / niromaks
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Председатель "Демократической партии Мальдив", главной оппозиционной партии страны, Фаяз Исмаил призвал комиссара полиции Али Шуджау уйти в отставку после начала правоохранителями расследования попытки госпереворота, сообщает местное издание Sun.
Ранее издание Edition сообщало, что президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил о попытке государственного переворота на фоне решения местного банка прекратить зарубежные транзакции при помощи карт, привязанных к счетам в мальдивских руфиях. Глава государства указал на то, что эта мера была предпринята вопреки его желаниям. По данным правоохранителей, решение банка совпало с пресс-конференцией группы о финансовой ситуации в стране. Тогда же в соцсетях через бот-аккаунты стали распространяться призывы устроить беспорядки и свергнуть власть. Правоохранители начали расследование возможной попытки госпереворота.
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По данным Sun, Фаяз Исмаил обвинил полицию в том, что она поддалась политическому давлению со стороны правительства, начав расследование в отношении оппозиции, которая якобы могла воспользоваться решением банка, чтобы спровоцировать госпереворот.
"Я пользуюсь этой возможностью, чтобы призвать комиссара полиции подать в отставку. Ему нужно подать в отставку, чтобы сохранить авторитет... полицейской службы", - приводит издание слова оппозиционера.
Он добавил, что несмотря на заявления президента о попытке госпереворота "Демократической партия Мальдив" продолжит осуждать "обман и некомпетентность" властей.
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