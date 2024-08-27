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Делегация МАГАТЭ разобралась в ситуации на Курской АЭС, заявил Лихачев
Делегация МАГАТЭ разобралась в ситуации на Курской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024
Делегация МАГАТЭ разобралась в ситуации на Курской АЭС, заявил Лихачев
Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси оперативно прибыла на Курскую АЭС и детально разобрались в ситуации на станции, сообщил... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:54
2024-08-27T17:54
2024-08-27T17:54
специальная военная операция на украине
курчатов
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
курская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси оперативно прибыла на Курскую АЭС и детально разобрались в ситуации на станции, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Достаточно оперативно наши коллеги среагировали на приглашение, прибыли, и, в общем, детально разобрались в положении дел на станции, увидели то напряжение, которое сегодня есть в Курчатове, на площадке действующей станции, на строительной площадке, и тот набор мер, который обеспечивает безопасность, в первую очередь безопасность людей и объекта", - сказал Лихачев, комментируя итоги визита Гросси на Курскую АЭС во вторник. "Это надо подчеркнуть, и в этом коллеги из МАГАТЭ разобрались", - добавил он.
курчатов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Делегация МАГАТЭ разобралась в ситуации на Курской АЭС, заявил Лихачев
Лихачев: Гросси и делегация МАГАТЭ детально разобрались в ситуации с Курской АЭС