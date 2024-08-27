https://ria.ru/20240827/magate-1968814152.html

Делегация МАГАТЭ разобралась в ситуации на Курской АЭС, заявил Лихачев

Делегация МАГАТЭ разобралась в ситуации на Курской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024

Делегация МАГАТЭ разобралась в ситуации на Курской АЭС, заявил Лихачев

Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси оперативно прибыла на Курскую АЭС и детально разобрались в ситуации на станции, сообщил... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:54

2024-08-27T17:54

2024-08-27T17:54

специальная военная операция на украине

курчатов

рафаэль гросси

алексей лихачев

магатэ

курская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси оперативно прибыла на Курскую АЭС и детально разобрались в ситуации на станции, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Достаточно оперативно наши коллеги среагировали на приглашение, прибыли, и, в общем, детально разобрались в положении дел на станции, увидели то напряжение, которое сегодня есть в Курчатове, на площадке действующей станции, на строительной площадке, и тот набор мер, который обеспечивает безопасность, в первую очередь безопасность людей и объекта", - сказал Лихачев, комментируя итоги визита Гросси на Курскую АЭС во вторник. "Это надо подчеркнуть, и в этом коллеги из МАГАТЭ разобрались", - добавил он.

курчатов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курчатов, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире