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Делегация МАГАТЭ разобралась в ситуации на Курской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:54 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/magate-1968814152.html
Делегация МАГАТЭ разобралась в ситуации на Курской АЭС, заявил Лихачев
Делегация МАГАТЭ разобралась в ситуации на Курской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024
Делегация МАГАТЭ разобралась в ситуации на Курской АЭС, заявил Лихачев
Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси оперативно прибыла на Курскую АЭС и детально разобрались в ситуации на станции, сообщил... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:54
2024-08-27T17:54
специальная военная операция на украине
курчатов
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
курская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси оперативно прибыла на Курскую АЭС и детально разобрались в ситуации на станции, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Достаточно оперативно наши коллеги среагировали на приглашение, прибыли, и, в общем, детально разобрались в положении дел на станции, увидели то напряжение, которое сегодня есть в Курчатове, на площадке действующей станции, на строительной площадке, и тот набор мер, который обеспечивает безопасность, в первую очередь безопасность людей и объекта", - сказал Лихачев, комментируя итоги визита Гросси на Курскую АЭС во вторник. "Это надо подчеркнуть, и в этом коллеги из МАГАТЭ разобрались", - добавил он.
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курчатов, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Специальная военная операция на Украине, Курчатов, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Курская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Делегация МАГАТЭ разобралась в ситуации на Курской АЭС, заявил Лихачев

Лихачев: Гросси и делегация МАГАТЭ детально разобрались в ситуации с Курской АЭС

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом"
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси оперативно прибыла на Курскую АЭС и детально разобрались в ситуации на станции, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
"Достаточно оперативно наши коллеги среагировали на приглашение, прибыли, и, в общем, детально разобрались в положении дел на станции, увидели то напряжение, которое сегодня есть в Курчатове, на площадке действующей станции, на строительной площадке, и тот набор мер, который обеспечивает безопасность, в первую очередь безопасность людей и объекта", - сказал Лихачев, комментируя итоги визита Гросси на Курскую АЭС во вторник.
"Это надо подчеркнуть, и в этом коллеги из МАГАТЭ разобрались", - добавил он.
Курская атомная электростанция
Вчера, 11:13
Инфографика
Курская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКурчатовРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМАГАТЭКурская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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