https://ria.ru/20240827/magate-1968804778.html

МАГАТЭ будет немедленно реагировать на агрессию против АЭС, заявил Лихачев

МАГАТЭ будет немедленно реагировать на агрессию против АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024

МАГАТЭ будет немедленно реагировать на агрессию против АЭС, заявил Лихачев

"Росатом" и МАГАТЭ договорились о немедленной реакции агентства на любые проявления агрессии в отношении Запорожской и Курской АЭС, заявил генеральный директор... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:16

2024-08-27T17:16

2024-08-27T17:16

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

курская аэс

запорожская область

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Росатом" и МАГАТЭ договорились о немедленной реакции агентства на любые проявления агрессии в отношении Запорожской и Курской АЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Мы договорились о незамедлительной реакции МАГАТЭ на любые проявления агрессии, как на Запорожье так и в Курской области", - сказал Лихачев, комментируя итоги визита Гроссии на Курскую АЭС во вторник.

https://ria.ru/20240827/aes-1968799048.html

запорожская область

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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, курская аэс, запорожская область