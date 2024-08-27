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МАГАТЭ будет немедленно реагировать на агрессию против АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024
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17:16 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/magate-1968804778.html
МАГАТЭ будет немедленно реагировать на агрессию против АЭС, заявил Лихачев
МАГАТЭ будет немедленно реагировать на агрессию против АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024
МАГАТЭ будет немедленно реагировать на агрессию против АЭС, заявил Лихачев
"Росатом" и МАГАТЭ договорились о немедленной реакции агентства на любые проявления агрессии в отношении Запорожской и Курской АЭС, заявил генеральный директор... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:16
2024-08-27T17:16
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
курская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Росатом" и МАГАТЭ договорились о немедленной реакции агентства на любые проявления агрессии в отношении Запорожской и Курской АЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". "Мы договорились о незамедлительной реакции МАГАТЭ на любые проявления агрессии, как на Запорожье так и в Курской области", - сказал Лихачев, комментируя итоги визита Гроссии на Курскую АЭС во вторник.
https://ria.ru/20240827/aes-1968799048.html
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, курская аэс, запорожская область
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Курская АЭС, Запорожская область
МАГАТЭ будет немедленно реагировать на агрессию против АЭС, заявил Лихачев

Лихачев: МАГАТЭ будет реагировать на агрессию против Курской и Запорожской АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Росатом" и МАГАТЭ договорились о немедленной реакции агентства на любые проявления агрессии в отношении Запорожской и Курской АЭС, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы договорились о незамедлительной реакции МАГАТЭ на любые проявления агрессии, как на Запорожье так и в Курской области", - сказал Лихачев, комментируя итоги визита Гроссии на Курскую АЭС во вторник.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Гросси показали результаты конкретных атак на Курскую АЭС, отметил Лихачев
Вчера, 16:58
 
Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭКурская АЭСЗапорожская область
 
 
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