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Москвичи завели львенка, но потом сдали его в ветеринарную клинику - РИА Новости, 27.08.2024
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16:46 27.08.2024 (обновлено: 18:13 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/lvenok-1968796104.html
Москвичи завели львенка, но потом сдали его в ветеринарную клинику
Москвичи завели львенка, но потом сдали его в ветеринарную клинику - РИА Новости, 27.08.2024
Москвичи завели львенка, но потом сдали его в ветеринарную клинику
Природоохранная прокуратура устанавливает обстоятельства, как и где москвичи приобрели львенка, которого они впоследствии сдали в ветеринарную клинику, сообщает РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:46
2024-08-27T18:13
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Природоохранная прокуратура устанавливает обстоятельства, как и где москвичи приобрели львенка, которого они впоследствии сдали в ветеринарную клинику, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. "Хозяева сдали его ветеринарную клинику на Нагатинской набережной и не пришли за ним. Бдительные зоозащитники сообщили о животном в межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы. Львенку примерно 1,5 месяца, у него диагностировали ряд заболеваний, в том числе истощение", - говорится в сообщении. По данным ведомства, каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным, в клинике предъявлено не было. Сейчас животное передано специалистам для обследования, лечения и реабилитации. Межрайонная природоохранная прокуратура устанавливает обстоятельства приобретения, содержания и перевозки льва, занесённого в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
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происшествия, здоровье - общество, москва
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва
Москвичи завели львенка, но потом сдали его в ветеринарную клинику

Москвичи завели львенка, но через 1,5 месяца сдали его в ветклинику с истощением

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramЛьвенок, которого сдали в ветеринарную клинику в Москве
Львенок, которого сдали в ветеринарную клинику в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Львенок, которого сдали в ветеринарную клинику в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Природоохранная прокуратура устанавливает обстоятельства, как и где москвичи приобрели львенка, которого они впоследствии сдали в ветеринарную клинику, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
"Хозяева сдали его ветеринарную клинику на Нагатинской набережной и не пришли за ним. Бдительные зоозащитники сообщили о животном в межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы. Львенку примерно 1,5 месяца, у него диагностировали ряд заболеваний, в том числе истощение", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным, в клинике предъявлено не было.
Сейчас животное передано специалистам для обследования, лечения и реабилитации.
Межрайонная природоохранная прокуратура устанавливает обстоятельства приобретения, содержания и перевозки льва, занесённого в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
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