https://ria.ru/20240827/lvenok-1968796104.html

Москвичи завели львенка, но потом сдали его в ветеринарную клинику

Москвичи завели львенка, но потом сдали его в ветеринарную клинику - РИА Новости, 27.08.2024

Москвичи завели львенка, но потом сдали его в ветеринарную клинику

Природоохранная прокуратура устанавливает обстоятельства, как и где москвичи приобрели львенка, которого они впоследствии сдали в ветеринарную клинику, сообщает РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:46

2024-08-27T16:46

2024-08-27T18:13

происшествия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Природоохранная прокуратура устанавливает обстоятельства, как и где москвичи приобрели львенка, которого они впоследствии сдали в ветеринарную клинику, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. "Хозяева сдали его ветеринарную клинику на Нагатинской набережной и не пришли за ним. Бдительные зоозащитники сообщили о животном в межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы. Львенку примерно 1,5 месяца, у него диагностировали ряд заболеваний, в том числе истощение", - говорится в сообщении. По данным ведомства, каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным, в клинике предъявлено не было. Сейчас животное передано специалистам для обследования, лечения и реабилитации. Межрайонная природоохранная прокуратура устанавливает обстоятельства приобретения, содержания и перевозки льва, занесённого в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

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происшествия, здоровье - общество, москва