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МАГАТЭ разделяет беспокойство "Росатома" по Курской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 27.08.2024 (обновлено: 18:22 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/likhachev-1968804920.html
МАГАТЭ разделяет беспокойство "Росатома" по Курской АЭС, заявил Лихачев
МАГАТЭ разделяет беспокойство "Росатома" по Курской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024
МАГАТЭ разделяет беспокойство "Росатома" по Курской АЭС, заявил Лихачев
МАГАТЭ разделяет точку зрения "Росатома" о том, что атака на Курскую АЭС ударит по мировой атомной энергетике, заявил генеральный директор российской атомной... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:16
2024-08-27T18:22
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская аэс
магатэ
алексей лихачев
курчатов
рафаэль гросси
в мире
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. МАГАТЭ разделяет точку зрения "Росатома" о том, что атака на Курскую АЭС ударит по мировой атомной энергетике, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "То беспокойство, озабоченность, которые есть у нас, очень острую озабоченность, что удар по Курской станции может быть ударом по всей атомной энергетики планеты и принесет непоправимый вред в развитие АЭС в целом в мире - мне кажется, все-таки, МАГАТЭ разделило эту точку зрения", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Курская АЭС - станция с очень большой историей, "один из первых наших больших атомных проектов". "И там нет мощных защит... даже не мощное взрывное устройство может нанести непоправимый вред", - отметил глава "Росатома". Делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов.
https://ria.ru/20240827/grossi--1968782330.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс, магатэ, алексей лихачев, курчатов, рафаэль гросси, в мире
Специальная военная операция на Украине, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС, МАГАТЭ, Алексей Лихачев, Курчатов, Рафаэль Гросси, В мире
МАГАТЭ разделяет беспокойство "Росатома" по Курской АЭС, заявил Лихачев

Лихачев: МАГАТЭ согласно, что обстрел КАЭС ударит по мировой атомной энергетике

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. МАГАТЭ разделяет точку зрения "Росатома" о том, что атака на Курскую АЭС ударит по мировой атомной энергетике, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"То беспокойство, озабоченность, которые есть у нас, очень острую озабоченность, что удар по Курской станции может быть ударом по всей атомной энергетики планеты и принесет непоправимый вред в развитие АЭС в целом в мире - мне кажется, все-таки, МАГАТЭ разделило эту точку зрения", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики РФ Сергей Цивилев в городе Курчатов. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В "Росэнергоатоме" раскрыли подробности визита Гросси на Курскую АЭС
Вчера, 16:05
По его словам, Курская АЭС - станция с очень большой историей, "один из первых наших больших атомных проектов". "И там нет мощных защит... даже не мощное взрывное устройство может нанести непоправимый вред", - отметил глава "Росатома".
Делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения одного из энергоблоков Курской АЭС. 27 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Гросси заявил о важности сохранения диалога МАГАТЭ с Киевом
Вчера, 15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курская АЭСМАГАТЭАлексей ЛихачевКурчатовРафаэль ГроссиВ мире
 
 
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