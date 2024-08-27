https://ria.ru/20240827/likhachev-1968804920.html

МАГАТЭ разделяет беспокойство "Росатома" по Курской АЭС, заявил Лихачев

МАГАТЭ разделяет беспокойство "Росатома" по Курской АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.08.2024

МАГАТЭ разделяет беспокойство "Росатома" по Курской АЭС, заявил Лихачев

МАГАТЭ разделяет точку зрения "Росатома" о том, что атака на Курскую АЭС ударит по мировой атомной энергетике, заявил генеральный директор российской атомной... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:16

2024-08-27T17:16

2024-08-27T18:22

специальная военная операция на украине

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курская аэс

магатэ

алексей лихачев

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. МАГАТЭ разделяет точку зрения "Росатома" о том, что атака на Курскую АЭС ударит по мировой атомной энергетике, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "То беспокойство, озабоченность, которые есть у нас, очень острую озабоченность, что удар по Курской станции может быть ударом по всей атомной энергетики планеты и принесет непоправимый вред в развитие АЭС в целом в мире - мне кажется, все-таки, МАГАТЭ разделило эту точку зрения", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Курская АЭС - станция с очень большой историей, "один из первых наших больших атомных проектов". "И там нет мощных защит... даже не мощное взрывное устройство может нанести непоправимый вред", - отметил глава "Росатома". Делегация во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во вторник посетила Курскую АЭС и город Курчатов.

https://ria.ru/20240827/grossi--1968782330.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс, магатэ, алексей лихачев, курчатов, рафаэль гросси, в мире