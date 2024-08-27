https://ria.ru/20240827/les-1968850692.html

На Кубани на восстановление лесов за 6 лет выделено более 23,3 млн рублей

На Кубани на восстановление лесов за 6 лет выделено более 23,3 млн рублей - РИА Новости, 27.08.2024

На Кубани на восстановление лесов за 6 лет выделено более 23,3 млн рублей

Более двух тысяч гектаров лесов восстановлено на Кубани за последние шесть лет по краевой программе в рамках нацпроекта "Экология", на эти цели выделено свыше... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T21:12

2024-08-27T21:12

2024-08-27T21:12

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Более двух тысяч гектаров лесов восстановлено на Кубани за последние шесть лет по краевой программе в рамках нацпроекта "Экология", на эти цели выделено свыше 23,3 миллиона рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "В рамках нацпроекта "Экология" у нас работает региональный проект "Сохранение лесов". Ежегодно высаживаем не менее 100 процентов от площади вырубленных и погибших деревьев. Так, за последние 6 лет восстановили более 2 тысяч гектаров. В прошлом году восстанавливали леса в Апшеронском, Ейском, Отрадненском, Кавказском, Гулькевичском и Крымском районах. Всего по линии нацпроекта "Экология" на новые лесные насаждения уже выделено больше 23,3 миллиона рублей. Из них 1,8 миллиона – в текущем году", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Уточняется, что восстанавливают леса, пострадавшие от пожаров, а также компенсируют вырубку, высаживая новые деревья. По данным властей, высаживают породы, характерные для кубанских ландшафтов: дуб, орех черный, сосна, тополь. Эту работу проводит краевое министерство природных ресурсов. С 2019 года заготовлено свыше 26 тонн семян лесных растений.

https://ria.ru/20240827/kurorty-1968719514.html

краснодарский край

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вениамин кондратьев, краснодарский край