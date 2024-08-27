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Лавров призвал Запад к честным переговорам по украинскому конфликту
Лавров призвал Запад к честным переговорам по украинскому конфликту - РИА Новости, 27.08.2024
Лавров призвал Запад к честным переговорам по украинскому конфликту
Если Запад заинтересован в урегулировании украинского конфликта и нормализации ситуации в Европе, от которой сами европейцы "стонут и страдают", то нужно... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:54
2024-08-27T14:54
2024-08-27T14:54
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сергей лавров
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Если Запад заинтересован в урегулировании украинского конфликта и нормализации ситуации в Европе, от которой сами европейцы "стонут и страдают", то нужно садиться за стол переговоров и разговаривать по-честному, без "формул Зеленского", заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Если Запад действительно заинтересован, то здесь дело не в Зеленском, если Запад заинтересован нормализовать ситуацию в Европе, от которой уже сами европейцы стонут и страдают, то надо садиться за стол переговоров. Спокойно, без каких либо бумажек в руке под названием "формула Зеленского", и по-честному начинать разговаривать", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Йемена.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
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сергей лавров, европа, в мире, россия, йемен
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Европа, В мире, Россия, Йемен
Лавров призвал Запад к честным переговорам по украинскому конфликту
Глава МИД РФ Лавров: если Запад хочет мира на Украине — нужны честные переговоры