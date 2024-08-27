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Лавров призвал Запад к честным переговорам по украинскому конфликту - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/lavrov-1968756896.html
Лавров призвал Запад к честным переговорам по украинскому конфликту
Лавров призвал Запад к честным переговорам по украинскому конфликту - РИА Новости, 27.08.2024
Лавров призвал Запад к честным переговорам по украинскому конфликту
Если Запад заинтересован в урегулировании украинского конфликта и нормализации ситуации в Европе, от которой сами европейцы "стонут и страдают", то нужно... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:54
2024-08-27T14:54
специальная военная операция на украине
сергей лавров
европа
в мире
россия
йемен
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Если Запад заинтересован в урегулировании украинского конфликта и нормализации ситуации в Европе, от которой сами европейцы "стонут и страдают", то нужно садиться за стол переговоров и разговаривать по-честному, без "формул Зеленского", заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Если Запад действительно заинтересован, то здесь дело не в Зеленском, если Запад заинтересован нормализовать ситуацию в Европе, от которой уже сами европейцы стонут и страдают, то надо садиться за стол переговоров. Спокойно, без каких либо бумажек в руке под названием "формула Зеленского", и по-честному начинать разговаривать", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Йемена.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
европа
россия
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сергей лавров, европа, в мире, россия, йемен
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Европа, В мире, Россия, Йемен
Лавров призвал Запад к честным переговорам по украинскому конфликту

Глава МИД РФ Лавров: если Запад хочет мира на Украине — нужны честные переговоры

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Если Запад заинтересован в урегулировании украинского конфликта и нормализации ситуации в Европе, от которой сами европейцы "стонут и страдают", то нужно садиться за стол переговоров и разговаривать по-честному, без "формул Зеленского", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Если Запад действительно заинтересован, то здесь дело не в Зеленском, если Запад заинтересован нормализовать ситуацию в Европе, от которой уже сами европейцы стонут и страдают, то надо садиться за стол переговоров. Спокойно, без каких либо бумажек в руке под названием "формула Зеленского", и по-честному начинать разговаривать", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Йемена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровЕвропаВ миреРоссияЙемен
 
 
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