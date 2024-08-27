https://ria.ru/20240827/lavrov-1968712186.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Йемена в Москве
Лавров проводит переговоры с главой МИД Йемена в Москве - РИА Новости, 27.08.2024
Лавров проводит переговоры с главой МИД Йемена в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве обсуждает с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани двусторонние вопросы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:42
2024-08-27T12:42
2024-08-27T14:54
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве обсуждает с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани двусторонние вопросы, передает корреспондент РИА Новости. "Обсудим двустороннюю повестку и перспективы открытия новых сфер нашего взаимодействия", - сказал глава МИД Йемена в начале переговоров.Глава МИД Йемена подчеркнул, что его страна заинтересована в "восстановлении уровня сотрудничества", а также заявил, что Йемен мог не уделять достаточно внимания развитию отношений с РФ, "как это должно быть на самом деле".Он также отметил, что ценит позицию РФ по запуску процесса политического урегулирования кризиса.Лавров, в свою очередь, поздравил аз-Зиндани с назначением на пост главы МИД Йемена, состоявшимся в марте текущего года. Российский министр также подчеркнул, что отношения двух стран, несмотря на кризис, который продолжается в Йемене уже десять лет, продвигаются вперёд, в частности, в торговле и экономической сфере."Безусловно, обменяемся мнениями о ситуации в вашем регионе", - отметил российский министр.Лавров добавил, что усилия по преодолению йеменского кризиса необходимо "удваивать - утраивать".
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йемен, сергей лавров, в мире
Йемен, Сергей Лавров, В мире
Лавров проводит переговоры с главой МИД Йемена в Москве
Лавров ведет переговоры с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани в Москве
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве обсуждает с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани двусторонние вопросы, передает корреспондент РИА Новости.
"Обсудим двустороннюю повестку и перспективы открытия новых сфер нашего взаимодействия", - сказал глава МИД Йемена в начале переговоров.
Глава МИД Йемена подчеркнул, что его страна заинтересована в "восстановлении уровня сотрудничества", а также заявил, что Йемен мог не уделять достаточно внимания развитию отношений с РФ, "как это должно быть на самом деле".
Он также отметил, что ценит позицию РФ по запуску процесса политического урегулирования кризиса.
Лавров, в свою очередь, поздравил аз-Зиндани с назначением на пост главы МИД Йемена, состоявшимся в марте текущего года. Российский министр также подчеркнул, что отношения двух стран, несмотря на кризис, который продолжается в Йемене уже десять лет, продвигаются вперёд, в частности, в торговле и экономической сфере.
"Безусловно, обменяемся мнениями о ситуации в вашем регионе", - отметил российский министр.
Лавров добавил, что усилия по преодолению йеменского кризиса необходимо "удваивать - утраивать".